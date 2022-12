El sufrimiento de Virgil van Dijk por el penal perdido ante Argentina: “No pude dormir durante dos días después del partido”

El camino de Argentina a su tercera estrella planetaria no fue fácil. Y uno de los escollos más complicados para Lionel Messi y compañía fue enfrentar a Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022.

Los naranjas venían pisando fuerte en el Mundial y su adiestrador, Louis Van Gaal, tenía sangre en el ojo con la Albiceleste, pues ya lo había eliminado en Brasil 2014 y quería la venganza. Los transandinos no se dejaron intimidar y llegaron a estar 2-0 arriba en el marcador (Molina y Messi fueron los autores de los goles).

Pero los tulipanes batallaron y tras una épica remontada, con doblete de Wout Weghorst, forzaron el alargue y la tanda de penales. Lamentablemente, para los europeos, sus tiradores no estuvieron finos y el portero Emiliano Martínez se lució bajo los tres palos.

Uno de los que desperdició su lanzamiento fue el capitán Virgil Van Dijk. “No pude dormir durante dos días después del partido contra Argentina. Me dolió mucho, tuve tardes y noches muy duras. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia, es lo más importante en la vida”, aseguró el defensa del Liverpool.

Drama que comenzó inmediatamente después que el Dibu le contuviera su remate. “Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallas un lanzamiento importante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura”, confesó.

Y no era para menos, pues apenas concluyó el encuentro, los argentinos descargaron toda su furia con los neerlandeses, ya que no les gustaron las declaraciones de su adiestrador y acusaron que algunos rivales los estaban molestando en la cancha. De hecho, es famosa ya la foto de la Pulga donde está con sus manos en las orejas y parado frente a la banca de Van Gaal.

Sin embargo, Van Dijk sabe que el fútbol da revanchas y apenas volvió la Premier League, los Reds le ganaron por 3-1 al Aston Villa, y el oriundo de Breda marcó un gol. “Era hora de volver a marcar. Era importante volver de esta manera”, concluyó el defensa.