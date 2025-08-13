El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

El Team Chile hace historia en el remo con una cosecha inédita en Asunción 2025. . Por @TeamChile_COCH

El remo chileno escribió capítulos dorados en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este miércoles, la delegación nacional tuvo otra jornada memorable en las aguas del río Paraguay, sumando dos medallas de oro y una de bronce, resultados que no solo consolidan el gran momento de la disciplina, sino que además permiten al Team Chile superar la marca obtenida en Cali 2021.

El primer gran festejo del día llegó con el triunfo del bote conformado por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas, que se impuso en la final femenina de cuatro pares de remos cortos. Con un cronómetro de 6:46.54, las chilenas se adjudicaron la duodécima presea dorada para el país en esta cita. Brasil se quedó con la plata tras registrar 6:49.29 y el bronce quedó para Paraguay con 6:50.83.

El Team Chile hizo historia en el remo. Oscar Munoz Badilla

Pocos minutos después, el equipo de ocho con timonel mixto volvió a hacer flamear la bandera chilena en lo más alto del podio. Camila Cofré, Emilia Liewald, Emily Serandour, Josefa Ceballos, Bastián López, Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Benjamín Menjiba y nuevamente Antonia Liewald marcaron un tiempo de 6:03.21 para quedarse con el oro en una regata en la que demostraron un ritmo imparable de principio a fin. Se trató de la octava medalla dorada conseguida por el remo chileno en Asunción, confirmando la supremacía nacional en esta disciplina.

La jornada se completó con otro logro: el bronce del cuatro pares de remos cortos masculino. Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson pararon el cronómetro en 6:02.93, ubicándose por detrás de Brasil y Cuba. Aunque no pudieron pelear por la victoria, su desempeño aseguró un lugar en el podio y sumó un nuevo aporte a la cuenta general.

El balance del remo en Asunción es impresionante: 12 medallas en 13 finales, con ocho oros, tres platas y un bronce. Este rendimiento permite que Chile alcance, en el cómputo general de todos los deportes, 27 preseas: 13 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. De esta manera, el país ya supera los 12 oros que obtuvo en los Panamericanos Junior de Cali 2021.

“Es muy sencillo hacer un balance. Estoy muy contento, feliz por los resultados de los chicos, por el trabajo de todo el mundo, de los técnicos e instituciones que permitieron esto. Hay un sistema que permite que podamos trabajar por esto”, señaló Julen Erauzkin, head coach del remo nacional, luego de los históricos logros.