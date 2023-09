“Estuvo dos semanas sin hablarme”: el día en que el Beto Acosta sufrió la ira de su madre por fichar en Boca Juniors

Alberto Acosta es una de los delanteros más recordados en el fútbol sudamericano en las últimas décadas. Hizo historia en Argentina con la camiseta de San Lorenzo y en Chile también supo brillar con la Universidad Católica. Sin embargo, en 1992 vivió una insólita situación familiar por una decisión en su carrera.

Tras su paso por el Toulouse de Francia, Acosta retornó al fútbol de su país y el equipo en el que recaló fue Boca Juniors. Esto produjo el enfado de su madre, quien tuvo una increíble reacción: “Estuvo dos semanas sin hablarme porque no podía entender. Cuando fui, contento, por el pase y por el tema importante que había pasado; no me abría la puerta”, comenzó contando. “Mi mamá era muy fanática de River. Ella pensaba ‘no, pero ¿cómo vas a jugar en Boca?’”, dijo.

Beto intenta explicar el contexto de este insólito castigo materno. En Arocena, una pequeña localidad ubicada en Santa Fe, había una marcada rivalidad entre las dos escuadras más grandes de Argentina: “Porque en mi pueblo Arocena, o eras de River o eras de Boca, y todos sabían de que la familia Acosta era de River”, comentó el exfutbolista que se retiró en 2004.

En el equipo Xeneize Alberto Acosta estuvo durante dos temporadas, en las que jugó 42 encuentros y anotó 13 goles. Curiosamente, y para acrecentar la molestia de su madre, le marcó en dos oportunidades al elenco Millonario en superclásicos.

Exitoso también fuera de Argentina

Tras esa polémica familiar por una de las etapas de su carrera, el exartillero tuvo exitosas estadías fuera de Argentina: jugó por el Yokohama de Japón, en el Sporting de Lisboa de Portugal y en la mencionada Universidad Católica.

Con la camiseta de los cruzados anotó 92 goles y levantó el torneo de Primera División en 1997, la Copa Interamericana 1994 y la Copa Chile 1995. Recién en mayo de este año Fernando Zampedri superó el registro goleador que el Beto había dejado en los ‘90.

FOTO: AGENCIAUNO

A pesar de su identificación con la franja, Acosta reconoció en una entrevista a El Deportivo que lo contactaron de Colo Colo. Sin embargo, esto nunca se concretó y el argentino dio sus razones: “Me llamaron de Colo Colo cuando yo estaba jugando en Sporting de Lisboa. Al final uno toma decisiones con el corazón. Era muy difícil que yo pudiera decirle que sí a Colo Colo, porque siempre estuve muy identificado con los colores de Universidad Católica. En ese contexto, era muy complicado que jugara en otro club chileno. No hice más que agradecer el interés del club, tal como ocurrió con otras instituciones”.