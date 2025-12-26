SUSCRÍBETE POR $1100
    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    Djibril Cissé comentó que espera que Les Bleus se tomen revancha de lo sucedido en la última final en el Mundial 2026 de Norteamérica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Reuters. BERNADETT SZABO

    Un duro mensaje dejó el ex seleccionado francés Djibril Cissé. El exfutbolista no ha podido dejar atrás la final que perdió el combinado galo contra Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 en lanzamientos penales y apunta a una revancha en la Copa de 2026.

    Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, comentó el exdelantero en diálogo con el medio L’Equipe.

    Además habló sobe la rivalidad que se generó desde aquel momento con la Albiceleste. “Hoy son nuestro principal enemigo”, lanzó antes de adelantar lo que espera del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

    Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, aseguró.

    Por último, cuestionó el actuar de Enzo Fernández y el de sus compañeros en Chelsea después de que el volante generara polémica por realizar cánticos que fueron considerados como racistas.

    “No puedo comprender cómo sus compañeros franceses del Chelsea lo perdonaron”, cerró en la entrevista.

    El primer paso hacia la revancha

    Para que Cissé y Francia puedan tener su revancha, el primer paso será conseguir que tanto Les Bleus como Argentina consigan avanzar en la fase de grupos de la competencia.

    Los galos son parte del Grupo I, y comparten la zona con las selecciones de Senegal y Noruega. Además estará el ganador de uno de los repechajes internacionales en el que Bolivia, Surinam e Irak competirán por un cupo.

    Por otro lado, Argentina es parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

    La ilusión de Messi

    En la previa del sorteo de la fase de grupos del Mundial, Lionel Messi tomó la palabra para proyectar la competencia. El astro del Inter Miami no aseguró su permanencia, pero sí su intención. “Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial”, estableció.

    También habló de las expectativas colectivas de la escuadra de Lionel Scaloni. “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. Después, por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar. O perdés por un penal, que en las últimas tuvimos la suerte, si bien fuimos muy superiores tanto contra Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez), que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial, sostuvo.

    Hay selecciones muy buenas, como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania, selecciones que quieren ser campeones”, admitió en relación a los principales rivales por el máximo objetivo.

    “Tenemos jugadores extraordinarios (en la selección), sobre todo las ganas y la ilusión que siguen siendo la misma desde que arrancó Scaloni. Es un grupo con personalidad y con contagio, se nota en los entrenamientos y en los partidos, se matan, se cagan a patadas, nos queremos todos. Se pide disculpa, está todo bien, pero se juega al máximo y eso fue conseguido por Scaloni y el cuerpo técnico. Además siguen apareciendo jugadores. Hay nuevas caras. Y cuando un grupo está así es más fácil para que se acomoden los que vienen de afuera. Ganar el último Mundial te da mucha confianza y alivio para preparar las competiciones”, valoró.

