Exarquera de Colo Colo y la Roja femenina anuncia su retiro: “Con mucha humildad, doy un paso al costado”

Romina Parraguirre ha anunciado de forma oficial su retiro del fútbol profesional tras 23 años de carrera. La ahora exarquera de 35 años tuvo una larga carrera, defendiendo en Chile a clubes como Colo Colo, Universidad de Chile y Santiago Morning.

El hecho fue informado por la propia deportista a través de sus redes sociales, donde compartió sentidas palabras de despedida y agradecimiento a quienes la acompañaron a lo largo de los años.

“Llegó el momento Después de 23 años, anuncio con mucha humildad que doy un paso al costado como portera de fútbol”, comienza señalando en la publicación.

“Me retiro agradecida, con el corazón tranquilo y lleno de recuerdos que guardo como tesoros”, continúa.

“Gracias fútbol, por acompañarme desde niña, por enseñarme disciplina, respeto, esfuerzo, compañerismo y muchos otros valores. Por las alegrías, los desafíos y también por las lecciones duras que me hicieron crecer”, añade.

“Gracias por las personas maravillosas que conocí en el camino, por quienes me apoyaron, por quienes creyeron en mí y por todos los que compartieron un entrenamiento, un partido o una conversación”, agrega.

Por otro lado, expuso que en el balance “mi carrera tuvo momentos buenos y otros más difíciles, pero cada paso valió la pena. El fútbol me llevó lejos, incluso al país donde siempre soñé vivir, y por eso estaré eternamente agradecida”.

Además, anuncia que espera seguir ligada a la actividad. “Hoy cierro esta etapa, pero no me voy del todo. Quiero seguir aportando, ayudando y acompañando a que más arqueras apasionadas sigan persiguiendo sus sueños”.

“Gracias fútbol y gracias a cada persona que formó parte de estos 23 años”, concluyó Romina Parraguirre.

Cabe recordar que a lo largo de su carrera, Parraguirre fue parte de la Selección Nacional que disputó la Copa América de 2006 y 2010, además de los Odesur en 2014.

También sumó dos títulos con Colo Colo, además de otros galardones individuales.

A nivel internacional, defendió la portería del NWS Koalas (2017-2019) y Gladesville Ravens (2022-2024). Si bien fichó en 2025 con el Sydney Olympic, no pudo sumar minutos tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior en febrero de este año, justo antes del arranque de la temporada.