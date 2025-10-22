Figura de Argentina arremete contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Figura de Argentina carga contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20.

La derrota de Argentina Sub 20 frente a Marruecos, en la final del Mundial disputado en Chile, sigue dejando coletazos. A pesar de que ya han pasado varios días desde el 2-0 que coronó a los africanos, el ambiente en torno al combinado albiceleste continúa enrarecido, con Gianluca Prestianni como protagonista recurrente de las controversias.

El jugador, una de las figuras del plantel dirigido por Diego Placente, ha estado en el centro de la discusión por sus reacciones. En el programa Cambio de Frente, el jugador del Benfica abordó las críticas recibidas tras la final, apuntando directamente contra los comentarios de figuras internacionales. “No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera, y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final”, lanzó.

El comentario surgió luego de que le recordaran que Arturo Vidal había celebrado públicamente la derrota argentina. “Gastarte en contestarle a Vidal… hay que dejarla pasar”, insistió. “Parecía que había sido campeón Chile. Estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”, comentó.

Prestianni le reclama al árbitro Maurizio Mariani en la final del Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La tensión posterior

El ambiente no fue más tranquilo después del pitazo final. En las horas posteriores a la derrota, un video mostró a jugadores argentinos entonando cánticos polémicos en el aeropuerto de Santiago, donde se alcanzó a oír: “Chileno, te vamos a matar” y “chileno, no vas al Mundial”. El registro reabrió un debate sobre la conducta de algunos futbolistas juveniles de la Albiceleste, que ya habían hecho ruido por sus burlas a los rivales luego de los partidos que ganaban.

Por otro lado, durante el certamen, la delegación argentina había manifestado su incomodidad con el ambiente hostil que sintieron en los estadios chilenos. “Sabíamos lo que iba a ser jugar en Chile, lo tomamos con naturalidad. Tocó jugar los siete partidos de visitantes. Era un desafío para los que no tenemos tanto rodaje”, declaró el arquero Santino Barbi tras la final.

Por su parte, el técnico Placente optó por enfocarse en el desempeño deportivo del plantel. “El equipo hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Son futbolistas con proyección de selección mayor”, destacó.