Fin al conflicto: Chile participará de las clasificatorias al Mundial de Balonmano Playa

La incertidumbre llegó a su fin. Pese a que a comienzos de semana la selección chilena de balonmano playa informó que no contaba con los recursos para asistir al torneo clasificatorio al Mundial, finalmente Chile sí dirá presente en el Sudamericano que se disputará entre el 13 y el 18 de febrero en Rosario, Argentina.

El lunes, a través de un comunicado, los jugadores habían dado por descartada la participación, apuntando a la falta de financiamiento. “La decisión se debe a que no fue posible reunir los recursos necesarios para concretar la participación de las selecciones femenina y masculina”, señalaron entonces.

Sin embargo, este miércoles el presidente de la Federación Chilena de Balonmano, Elizardo Vera, confirmó que las selecciones viajarán a Argentina y competirán en el torneo que entrega cupos al Mundial de la disciplina. “Nosotros vamos a participar del torneo. Tanto damas como varones”, aseguró el dirigente a radio ADN.

La selección chilena de balonmano playa femenina.

Según explicó Vera, el origen del problema estuvo en los plazos con los que se informó la realización del campeonato. De acuerdo al timonel federativo, Coscabal comunicó la sede y fecha del torneo con menos de un mes de anticipación, lo que complicó la planificación financiera.

Para poder asistir al torneo, la federación debía reunir cerca de 15 millones de pesos, cifra destinada principalmente a traslados, estadía e inscripción. El presidente explicó que desde el primer momento se iniciaron gestiones para reducir costos y obtener apoyo externo. “Nosotros desde el día uno empezamos a hacer gestiones para tratar de abaratar costos. Eso significa que hay que juntar dinero por un lado y hay que tratar de economizar por el otro. Pero nosotros vamos al torneo”, enfatizó.

Respecto al comunicado emitido por los jugadores, el dirigente apuntó a un problema de comunicación interna. “Yo creo que fue parte del caos de lo que estábamos viviendo por lo rápido que era la participación, porque nosotros nunca nos hemos bajado del torneo como federación”, explicó.

“El comunicado de los jugadores nos tomó un poco de sorpresa, pero tampoco lo tomamos de mala manera, porque entendemos la angustia”, dijo.

Finalmente, el presidente de la federación detalló cómo se logró completar el presupuesto necesario. “Aparecieron algunas empresas de regiones, no grandes empresas, que nos han ayudado. Obviamente nuestra federación tiene algo de recursos, los cuales usamos para pagar la inscripción”, indicó.