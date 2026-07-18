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    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps

    En Miami, ambas selecciones se miden por el bronce, en un duelo que cierra un exitoso proceso en los galos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Francia e Inglaterra buscan el bronce: Mbappé va por el premio de consuelo en la despedida de Deschamps. Hu Xingyu

    Francia e Inglaterra disputarán este sábado, a las 17 horas, el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. El encuentro marcará el cierre de la etapa de Didier Deschamps como entrenador de Les Bleus. Se despide como el director técnico con más victorias en la historia de la Copa del Mundo: hasta ahora suma 19.

    Los galos llegan al encuentro en Miami tras perder por 2-0 ante España, mientras que Inglaterra cayó por 2-1 frente a Argentina. Pese a que suele ser un consuelo amargo, el duelo por el bronce ofrece un premio de US$ 29 millones para el tercer lugar y de 27 para el cuarto.

    El técnico del cuadro británico, Thomas Tuchel, reconoció el escaso atractivo del encuentro. “Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación”, afirmó. En la vereda opuesta, Deschamps confesó que el objetivo era la final, pero remarcó la obligación de competir, pese al escenario. “No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva puesta esta camiseta”, declaró.

    El entrenador francés dejará el cargo tras una etapa que incluyó el título mundial de Rusia 2018, el subcampeonato en Qatar 2022 y una nueva presencia entre los cuatro mejores equipos en Canadá, México y Estados Unidos 2026. En Brasil 2014, el primer certamen planetario que dirigió, llegó hasta cuartos de final.

    Deschamps y Mbappé. Cao Can

    En la antesala de su despedida, Deschamps se refirió a su largo recorrido con la selección. “El equipo de Francia es lo más bonito que me ha pasado. Veinticinco años en la vida de un hombre dejan huella. Y más aún porque quedan recuerdos inolvidables, pero lo importante está por llegar”, cerró quien fuera campeón del mundo como futbolista, en 1998, y como DT, en 2018. Su reemplazante será Zinedine Zidane.

    El encuentro también puede tener consecuencias en la historia de los Mundiales para Kylian Mbappé. El delantero francés suma ocho goles en la actual edición y comparte el primer lugar de la tabla de anotadores con Lionel Messi. Si termina como máximo ariete del certamen, se convertirá en el primer futbolista en finalizar como goleador de dos Copa del Mundo distintas. Antes lo fue en Qatar. Sin embargo, esa definición dependerá también de lo que haga el capitán transandino en la final.

    Además, el astro francés está a un tanto de igualar a la Pulga como máximo goleador de la historia de los Mundiales, y a dos de superarlo y quedar como exclusivo artillero (suma 20 y Messi, 21). Al igual que en la lucha por la Bota de Oro, Kiki estará a la espera de lo que ocurra en la final entre España y Argentina.

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