Fuenzalida, Isla y Zampedri pelean por un sitio entre los mejores de América

José Pedro Fuenzalida, Mauricio Isla y Fernando Zampedri postulan a integrar la oncena ideal de la temporada 2021, según la encuesta que, anualmente, realiza el diario uruguayo El País. Los laterales de Universidad Católica y el Flamengo, además del delantero cruzado aparecen en la propuesta que realiza el medio para que los hinchas de todo el continente definan su escuadra favorita.

La votación considera dos componentes. Por un lado, votan los periodistas especializados y, por otro, lo hacen los hinchas, quienes pueden responder la encuesta que el periódico publica en su sitio web.

Mauricio Isla, en la final de la Copa Libertadores, entre el Flamengo y el Palmeiras. (Foto: AP)

Disputa por la banda derecha

Fuenzalida y Zampedri llegan avalados por sus decisivas contribuciones en el título que le dio a la UC el tetracampeonato. El transandino, además, se consagró como el goleado del Campeonato Nacional y ya fue distinguido por El Deportivo como el mejor futbolista del torneo chileno. Isla, en tanto, se ha transformado en una pieza importante en el Flamengo, el club que le permitió debutar en el fútbol sudamericano. Además, sigue siendo una pieza clave en la Selección. El Chapa y el Huaso disputan la misma categoría: Mejor lateral derecho.

En la lista también aparecen otros nombres que han pasado por el fútbol chileno. Los volantes Davis Terans, ex Santiago Wanderers, hoy en Athletico Paranaense, y Damán Díaz, con paso por la UC, hoy en el Barcelona de Ecuador, además del atacante Valentín Castellanos, quien brilla en el New York City después de no ser tenido en cuenta por Universidad de Chile postulan al selecto sitial.