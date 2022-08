Fútbol femenino: jugadoras del Morning hacen público reclamo por las condiciones del duelo en Antofagasta

Pese a los esfuerzos que existen para profesionalizar el fútbol femenino, el campeonato chileno está lejos de los estándares mínimos. Así quedó demostrado en el duelo en que Santiago Morning venció 4-0 al local Antofagasta, el sábado 13 de agosto.

De acuerdo con un comunicado emitido por las jugadoras Bohemias, el duelo sufrió un cambio de escenario de último momento que obligó a que el equipo tuviera que realizar el trabajo precompetitivo en el mismo hotel de concentración. Todo antes del partido que, originalmente, estaba programado en el estadio Calvo y Bascuñán de la capital nortina.

“Al llegar, se nos impidió el ingreso, ya que el estadio estaba siendo utilizado para otra actividad municipal. Por cierto, todo este tiempo de espera e incertidumbre -que altera la rutina pre partido­ afecta negativamente al rendimiento deportivo”, tal como se lee en el comunicado hecho por el plantel del puntero invicto.

Planteado el problema, ambos planteles debieron trasladarse a la cancha Lautaro de la Perla del Norte. Un recinto que, según las futbolistas del Shago, no cumple con las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad.

“A pesar de todos los inconvenientes nos dirigimos al lugar, siendo evidente que la infraestructura no era apropiada. La cancha era de pasto sintético desgastado y tenía múltiples parches, lo que genera un gran riesgo de lesión”, reza el reclamo de las jugadoras.

Asimismo, establece que “se podía observar que no cumplía con las medidas reglamentarias. El camarín no era adecuado para la cantidad de jugadoras de un plantel profesional: no contaba con baños ni duchas. El calentamiento tuvo que realizarse en una multicancha de cemento (…) el cambio de superficies pone en riesgo la salud”.

Disculpas públicas

En los últimos puntos del reclamo, el plantel del equipo bohemio pidió una investigación para buscar las responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

“Exigimos que se investigue y se sancione a las entidades responsables, para evitar que se repita este tipo de situaciones que frenan la profesionalización (…) exigimos disculpas públicas pertinentes”, aclara el comunicado.

La programación y designación de los recintos están definidos en las Bases del Campeonato en los artículos 20, 21, 23 y 25. Una coordinación que está a cargo de la subgerencia de la ANFP y los clubes miembros.

“Hacemos un llamado para que se asuman las responsabilidades correspondientes y un compromiso para que estos hechos, vergonzosos para el fútbol femenino nacional, no vuelvan a suceder”, aseguraron las jugadoras”.

Un incidente que se agrega a la falta de ambulancia en el Superclásico Femenino, disputado en junio pasado, cuando la jugadora Javiera Grez debió ser trasladada al hospital en un carro policial.