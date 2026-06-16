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    “Ha escrito una nueva página en su leyenda”: Francia se rinde ante Kylian Mbappé y su nuevo récord en el Mundial

    La prensa local llena de elogios al atacante tras su doblete frente a Senegal en el comienzo de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Ha escrito una nueva página en su leyenda”: Francia se rinde ante Kylian Mbappé y su nuevo récord en el Mundial. Foto: @equipedefrance

    Kylian Mbappé sigue escribiendo su historia en el Mundial. El atacante le anotó dos goles a Senegal en la primera fecha de Norteamérica 2026 y la prensa local llenó de elogios a su nuevo máximo goleador.

    L’Equipe apunta a la marca: “Kylian Mbappé ha escrito una nueva página en su leyenda. Tras su gol contra Brasil (2-1), el 26 de marzo en Foxborough (Estados Unidos) , el delantero francés (99 internacionalidades) había jugado tres partidos sin marcar, contra Colombia (3-1, el 29 de marzo), Costa de Marfil (1-2, el 4 de junio) e Irlanda del Norte (3-1, el 8 de junio)“.

    “Pero al abrir el marcador este martes contra Senegal , en East Rutherford, cerca de Nueva York, y luego marcar un golazo excepcional durante el primer partido de los Blues en la Copa Mundial de 2026, el delantero de 27 años anotó sus goles número 57 y 58 para Francia y así superó el número total de goles de Olivier Giroud, el único máximo goleador en la gran historia de la selección francesa desde el 4 de diciembre de 2022 y un gol contra Polonia en los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar", añaden.

    Mbappé celebra uno de sus goles. Foto: @equipedefrance

    El medio CNews también va en esa línea. “Haciendo historia una vez más. El martes 16 de junio, durante el partido inaugural de Francia contra Senegal en el Mundial de 2026, Kylian Mbappé marcó su gol número 57 con la selección francesa. De esta forma, igualó el récord internacional que ostentaba Olivier Giroud”, establecen por el momento del primer tanto.

    “Pero eso no es todo. Gracias a este gol, también iguala a una leyenda del fútbol francés: Just Fontaine. El exjugador del PSG marcó 13 goles en la Copa del Mundo con la selección francesa. Sin embargo, Fontaine logró esta hazaña en un solo torneo en 1958, mientras que Mbappé lo hizo en tres”, agregan.

    El medio RTL destaca las cifras y que lo logra en la Copa del Mundo: “Tras tres partidos sin jugar con la selección nacional (algo poco habitual en él), también está dando el pistoletazo de salida a su andadura individual en el Mundial. En su camino hacia la tercera estrella de Francia, Mbappé podría batir otra estadística legendaria en Norteamérica: ahora está a tan solo tres goles del alemán Miroslav Klose, que ostenta el récord histórico de la competición con 16 tantos”.

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