Histórico de Colo Colo y el futuro de Paqui Meneghini en la U a días del Superclásico: “Sería una locura que lo echen”

El exfutbolista se refirió a la continuidad del estratega al mando de la U.

El fin de semana se disputará la edición 199 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El encuentro será el domingo en el Estadio Monumental y es válido por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Los equipos se preparan para el partido con presentes diferentes. Por un lado, los albos son segundos en la tabla con nueve puntos y suman buenas sensaciones al conseguir tres victorias al hilo. En cambio, los azules aún no logran ganar en el campeonato nacional y ocupan el duodécimo lugar, con tres unidades.

Las críticas contra la U se posan sobre la figura de su DT, Francisco Meneghini. En particular, por la forma de juego de sus pupilos y el nivel mostrado en lo que va de la liga.

A días del enfrentamiento en Macul, el histórico del Cacique Marcelo Barticciotto se refirió a la continuidad del adiestrador de la U y lo respaldó frente al complejo inicio de torneo.

La defensa de Barticciotto a Meneghini

El argentino comenzó analizando la relevancia del duelo del domingo. “Es un partido especial, se vive la semana de diferente forma. Pero no es un encuentro saca técnico, si bien Paqui está más presionado recién empieza su ciclo“, declaró el exfutbolista a Redgol.

En la misma línea, Barticciotto opinó: "me parecería una locura que perdiendo lo terminen echando. Le tocó un fixture complicado, empezó mal en el torneo en cuatro partidos y no pudo ganar".

Asimismo, expresó que a pesar de la presión la decisión recae en los directivos del club universitario. “Tiene que ver la convicción de los dirigentes. Más allá de lo que diga la prensa o los hinchas, si los dirigentes están convencidos que debe ser el técnico, no lo tienen por qué echar", dijo.

“En este tipo de partidos no hay favoritos”, mencionó. “Venir como llega Colo Colo es mejor que lo de la U. Tienen mayor presión los jugadores azules y el técnico, de tener que demostrar que pueden sacar el partido adelante", puntualizó.

El campeón de la Copa Libertadores con los blancos juzgó su actualidad. “Colo Colo no está jugando a gran nivel, a pesar de que siempre ayuda ganar confianza. Se encontró el equipo, lo que le viene dando resultados en la confianza a este equipo”, cerró en la previa del enfrentamiento.