Iván Hurtado, histórico de Ecuador: “Chile no puede pretender clasificar a un Mundial por secretaría, debe hacerlo en la cancha”

La clasificación de Ecuador a su cuarta Copa del Mundo se celebró como una verdadera fiesta. Sin embargo, el festejo se vio empañado por el reclamo de Chile y Perú a la FIFA, tras descubrir incongruencias en la nacionalidad del jugador Byron Castillo. Una denuncia que cayó muy mal en el país del Guayas. Así se confirma en las palabras de Iván Hurtado, el jugador que más veces vistió la camiseta de la Tri. “Chile debió reclamar en su momento, no al final”, asegura a El Deportivo el futbolista sudamericano que más veces vistió su camiseta nacional.

¿Cómo ve al equipo de Ecuador para Qatar 2022?

Lo veo muy bien. Ha alcanzado la madurez necesaria para hacer un buen papel en la próxima Copa del Mundo.

¿Cree que pueda avanzar a los octavos de final?

Ecuador tiene un grupo abordable con Qatar, Senegal y Países Bajos. Tiene una zona accesible, muy cómoda. Si el equipo de Gustavo Alfaro demuestra todo lo bueno que hizo en las eliminatorias, juega con la misma seriedad, no tengo duda de que puede pasar de fase.

Tiene el desafío de abrir la Copa del Mundo…

Es cierto que el anfitrión no es una potencia, pero hay que respetar a los rivales. Uno tiene que demostrar consecuencia con lo que hiciste en los partidos anteriores. Si lo haces bien, la lógica dirá si eres mejor o no que tu adversario. Pero insisto, si el equipo hace lo mismo que en las eliminatorias, definitivamente, no tendrá mayores complicaciones. Pero normalmente todo cuesta, no es fácil.

¿Molesta todo lo que ocurrió en la FIFA antes del Mundial?

No te puedo decir que ese tipo de situaciones no hacen ruido. Es algo que no debería suceder. No pueden ocurrir estas situaciones poco tiempo antes del inicio de una Copa del Mundo. Es una situación que de una u otra manera incomoda, que causa cierto malestar, pero ya está.

Se refiere al reclamo de Chile y Perú…

Obvio que sí. Ecuador clasificó con méritos propios a una Copa del Mundo. Ganó los puntos y consiguió en la cancha su derecho a participar. Hay un descontento, como ecuatorianos no vamos a estar contentos por es ese reclamo. Mi pregunta es por qué hacerlo al último, por qué no antes.

Entonces el problema es lo extemporáneo del reclamo…

El tema es por qué esperar que pase tanto tiempo para empezar a objetar una situación que estaba definida. No somos quién para decir Chile no hables o Perú no reclames.

Pero el TAS falló en contra de Ecuador, los países que protestaron tenían algo de razón…

Bueno, si se sienten afectados que peleen lo que tienen que pelear. Pero Chile tampoco puede pretender clasificar a un Mundial por secretaría, debe hacerlo en la cancha.

¿Qué ha sabido de Byron Castillo?

Es un chico joven que tiene sueños como todos. Su interés era ir a una Copa del Mundo, que es lo máximo que le puede pasar en la vida de un jugador. Lo digo por experiencia.

¿Afectará todo esto en su carrera?

Ojalá no le afecte, pero es un problema innecesario, una situación que no se la esperaba. Quedó fuera de lista de privilegios y eso es algo que seguro tenía en mente.

¿Cuál es su favorito para ganar esta Copa del Mundo?

Lo de la selección brasileña es increíble. Tiene elementos clave en todas las posiciones, desde el arco hasta la delantera, muchos han sido campeones en las ligas más importantes del planeta. El equipo de Tite tiene demasiado talento para enfrentar al resto de los equipos. Si se da la lógica, debiera ser el próximo campeón del mundo.