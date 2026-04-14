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    Justo Giani aborda los supuestos cobros favorables a la UC

    El delantero se refiere al accionar de los jueces en los partidos de Universidad Católica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Justo Giani aborda los supuestos cobros favorables a la UC: “Si fuese así no me enojaría tanto con los árbitros”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El arbitraje vuelve a estar en la mira. Este fin de semana, los duelos de Ñublense ante la U y de Audax Italiano frente a la UC dejaron críticas por parte de los protagonistas. En el caso del disputado en La Florida, fue Esteban Matus quien alzó la voz tras el encuentro.

    Da impotencia, rabia, estar jugando bien y que hayan tantos errores arbitrales. Siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fáciles. Una pelota dividida al suelo es roja. Cuando es al revés no tienen la intención de verla. Uno se da cuenta de esas cosas”, señaló el lateral.

    Además, Universidad Católica ha sido aludida por las expulsiones que han recibido sus rivales, que han sido 11 en 12 partidos, contando Liga de Primera y Copa de la Liga.

    Pese a esto, en la UC descartan favoritismos. De hecho, han sido críticos también con la labor de los jueces. “Si fuese así como se dice, que la verdad yo no lo veo, no me enojaría tanto con los árbitros. No discutiría tanto. Yo me la paso discutiendo, enojado. Me sacan amarillas por quejarme”, señaló Justo Giani este lunes.

    “La realidad es que nosotros nos abstraemos de eso. Son comentarios externos. Cuando se gana se va a hablar y cuando se pierde se va a hablar. No entramos en eso”, añadió.

    Antes, el día del triunfo estudiantil ante Audax, Daniel Garnero se refirió a la situación del arbitraje. “¿Me sancionan si hablo de los arbitrajes? Tengo que tener mucho cuidado... no voy a hablar”, comentó de entrada el estratega. “No hablo cuando me perjudican, cuando me expulsan sin motivo”, añadía.

    Pese a que dijo que el resultado no pasó por la actuación del juez, reconoció que ha observado disparidad de criterios en distintos duelos. “La misma jugada en un partido se sanciona, la misma jugada en otro partido no se sanciona. Los criterios en Europa se sostienen un poco más, acá depende un montón de cosas”, apuntó.

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