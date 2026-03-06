SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    Cristóbal Rodríguez, el head coach de la selección chilena, valora haber ganado los tres partidos de la fase de grupos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: "Es algo que no tiene comparación".

    Las Diablas están viviendo una semana soñada en las FIH Qualifiers Santiago 2026, la cual entrega tres boletos para el Mundial de Hockey que se desarrollará en Bélgica y Países Bajos en agosto. Este jueves, el combinado nacional venció a Francia por la cuenta mínima.

    “Estoy muy contento porque se lograron nueve puntos en los tres partidos, un objetivo muy difícil de conseguir”, afirmó el head coach de la selección chilena, Cristóbal Rodríguez. Sin embargo, el estratega advirtió que lo que viene ahora será tanto o más difícil que lo ya vivido en la cancha del Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

    Chile deberá enfrentar a Japón, este sábado a las 18 horas, y Rodríguez advirtió que las niponas son “un equipo difícil”.

    Ellas tienen un buen ranking mundial (13°), son metódicas, se pasan bien la pelota y son fuertes en el dos contra uno”, dijo. No obstante, aseveró que “jugando a nuestro juego podemos vencer, pero tenemos que estar al 100% ese día”.

    Sentimiento parecido al que expresó Josefa Salas, la autora del único gol del partido en que las Diablas vencieron a Francia y logró los nueve puntos posibles, teniendo a su haber 9 anotaciones a favor y sólo uno en contra.

    “Estamos muy contentas de ganar los tres puntos y en lo personal por haber marcado el gol en el partido. Para nosotras todos los partidos son una final y ahora el sábado es importante para conseguir la clasificación jugando en casa, algo que no tiene comparación”, comentó la artillera.

    Foto: Chile Hockey.

    Lo que necesitan las Diablas para clasificar al Mundial

    Chile se jugará ante Japón uno de los tres boletos que entrega el torneo al certamen planetario. Si las representantes locales vencen a las niponas, ya dirán presenten en el Mundial y tendrán la chance de jugar la gran final de la competencia este domingo 8 de marzo a las 20:15 horas.

    De ocurrir lo contrario. Existe un boleto extra (los dos primeros son para las finalistas). Las Diablas deberán buscar su chance en el duelo por el bronce contra las perdedoras del cotejo entre Irlanda y Australia. Dicha cita está programada para el domingo a las 18 horas.

    Las entradas para la semifinal se venden a través de la página de Fever y tienen un costo que parte en los 15 mil pesos para las personas adultas y 7.500 para niñas y niños de 3 a 13 años (más los cargos por servicio). El duelo también se podrá ver por la señal 2 del 13, T13 En Vivo, además de todas las plataformas digitales de Canal 13.

