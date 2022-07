La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “No sé si esto es un sueño o estoy despierto”

Los Cóndores hacen historia. En un duelo que tuvo de todo, lograron sellar su clasificación al Mundial 2023. Por momentos la distancia parecía irremontable. Estados Unidos partió con todo y llegó a estar 19-0 arriba, sin embargo, apelando al corazón, Chile logró lo impensado. Tras el 29-31, la euforia se apoderó del campo. “No sé si estoy soñando o estoy despierto”, aseguró Martín Sigren, el capitán del equipo, a la transmisión televisiva.

“Ellos querían asegurarlo en el primer tiempo, pero nos mantuvimos peleando. Fue un partido increíble. Sabíamos que si ganábamos sería un partido peleando”, agregó Marcelo Torrealba, uno de los héroes de la jornada al anotar el primer try nacional.

“Hace tres años que venimos trabajando. Este grupo ha sufrido por las lesiones, hemos tenido altos y bajos, pero todo para llegar a este momento. Estamos muy felices”, sostiene Torrealba.

Nunca antes la historia Chile se había clasificado al Mundial de Rugby, por lo que el jugador no tiene ningún problema en afirmar que: “De todas maneras, es el mejor momento de este deporte en nuestro país”.

“Hicieron posible lo imposible”

Uno de los más emocionados de la jornada en Denver fue Pablo Lemoine. El head coach de los Cóndores le dio todo el mérito a los jugadores por la histórica remontada. “Hoy sí que puedo hablar. Agradezco a los chicos esto que tomaron un imposible y lo hicieron posible. También a mi familia y a mi staff, que son mágicas”, partió diciendo.

El estratega tuvo palabras para Cristian Rudloff, el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rugby. “Le ha puesto huevos. Cuando todos decían que no, ahí estuvo. Ahora solo queda disfrutar, que nos vamos a Francia. Estos pendejos se lo merecen y a mí no me queda nada más que agradecerles”, concluyó.

El penal que cambió la historia

Santiago Videla fue el protagonista de la jornada. El pateador de penales de los Cóndores logró con su lanzamiento poner arriba en el marcador al equipo cuando restaban solo cinco minutos.

“Se juntan muchas emociones en este momento. Sabíamos que todos los sentimientos debíamos juntarlos para, en estos 80 minutos, poner todo el corazón. Ya no nos quedaba nada que entrenar. Veníamos cultivando este carácter hace tres años y demostramos de que estamos hechos los chilenos”, reflexiona el rugbista de la jugada histórica.

“Ahora pienso en disfrutar con cada uno de mis amigos. En darles las gracias a los 30 hermanos que vinimos a Estados Unidos, pero también a los otros 15 que se quedaron en Santiago, más los otros cuatro que no pudieron estar por lesión”, asegura de manera emotiva.

Respecto a las aspiraciones del equipo, Videla sostiene que: “Lo importante es que vamos a Francia. Por primera vez en la historia, estamos en el Mundial”.

Un punto de inflexión

El encuentro fue un vaivén de emociones. A los 64 minutos, Estados Unidos se encontraba 29-21 arriba. Sin embargo, un try de Matías Dittus le dio vida a Chile. Otro punto de inflexión.

“Hemos trabajado mucho para esto. Levantarse temprano y entrenar como un mono es el sacrificio. Nos sacamos la mugre. Le doy las gracias al staff, que creyó en nosotros, y a todos los chilenos que llegaron al estadio. Este es un día inolvidable en mi vida”, declaró el jugador.

A su acción clave, Dittus prefirió bajarle el perfil. “El partido estuvo bien planteado desde el comienzo hasta el final. Confiamos plenamente en el cuerpo técnico. Ahora viene el Mundial, pero nosotros vamos paso a paso. Festejamos nuestro momento”.

Con su clasificación a la cita planetaria de Francia 2023, los Cóndores compartirán grupo con Japón, Samoa, Inglaterra y Argentina.