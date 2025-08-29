La gran noticia que recibe Manuel Pellegrini: el Manchester United acepta la oferta del Betis por Antony.

El mercado de fichajes de Europa suma uno de sus movimientos más esperados. Después de semanas de negociaciones, el Manchester United dio luz verde a la salida de Antony, quien regresará al Betis de Manuel Pellegrini en una operación que se ha convertido en uno de los grandes golpes del club andaluz en esta ventana.

La noticia fue dada a conocer este viernes por Sky Sports. Todo indica que se trata de un traspaso, dejando atrás la fórmula del préstamo que en su momento permitió al brasileño vestir la camiseta verdiblanca.

El delantero de 25 años ya sabe lo que es brillar en España. La temporada pasada disputó 28 encuentros con el Betis, en los que marcó 10 goles y entregó nueve asistencias, cifras que lo convirtieron en uno de los principales agentes ofensivos para Pellegrini. Desde el final de la campaña anterior, tanto la directiva como el propio futbolista dejaron clara su intención de lograr la continuidad en el club ibérico.

Antony retorna al Betis de Pellegrini.

Sin embargo, las negociaciones no fueron sencillas. Antony llegó al Manchester United en 2022, procedente del Ajax, en una transferencia cercana a los 92,5 millones de dólares, una de las más caras en la historia del club inglés. Con ese antecedente, parecía inviable que los de Old Trafford aceptaran desprenderse de él.

La paciencia

El verano avanzaba y las alternativas se reducían. El United buscaba compradores, pero la falta de ofertas convincentes y la insistencia del propio jugador por regresar a Sevilla fueron inclinando la balanza a favor del Betis.

En Heliópolis optaron por la cautela. La dirección deportiva, consciente de las dificultades económicas del club, no estaba dispuesta a forzar un acuerdo que comprometiera seriamente las cuentas. Apostaron, en cambio, por la firme voluntad del brasileño, que dejó en claro a los dirigentes del club británico que su deseo era volver a España.

Finalmente, esa convicción resultó decisiva. Con el mercado entrando en su recta final, los ingleses aceptaron la propuesta presentada desde Sevilla. La operación se sella a pocos días del cierre del libro.

Manuel Pellegrini recupera a un futbolista capaz de abrir partidos, algo especialmente valioso considerando que en el comienzo de LaLiga suma apenas cinco puntos de nueve posibles. Por su parte, el brasileño encara una oportunidad crucial en su carrera. Tras dos años irregulares en Inglaterra, donde no logró justificar la enorme inversión realizada por el United, el regreso al Betis se presenta como una ocasión crucial para seguir brillando.