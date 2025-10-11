SUSCRÍBETE
El Deportivo

La reflexión del entrenador de Perú tras la derrota ante la Roja: “Los chilenos no merecieron ganar”

Manuel Barreto, técnico interino de los incaicos, se lamentó por el hecho de perder “el partido en el último minuto”. Asimismo, dijo sentirse “orgulloso” por la manera en que su joven equipo enfrentó el partido.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El DT de Perú Manuel Barreto destacó el trabajo de sus jugadores ante la Roja. FOTO: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La selección peruana dio una dura pelea a la Roja en Santiago. Un encuentro que solo se pudo definir en la última jugada a favor de los locales, que supieron remontar para vencer 2-1.

Precisamente, el entrenador interino de la Bicolor, Manuel Barreto, advirtió sobre la manera en que su escuadra cayó en La Florida. Es más, aclaró que Chile no mereció la victoria.

“Evidentemente, cuando te ganan el partido en el último minuto duele mucho. Pero mi dolor era, principalmente, porque ellos no lo merecieron. Eso no cambia en absoluto el orgullo que siento de haber estado estos días con los jugadores. La manera en la que se han entregado y como, en tan pocos entrenamientos, han mostrado lo que se vio esta noche”, explicó el jefe de la Unidad Técnica Nacional del fútbol de ese país.

Lo cierto es que la selección incaica mostró un plantel muy joven para esta nueva versión del Clásico del Pacífico. Ese fue uno de los aspectos que más destacó el DT de los del Rímac.

“Este es un equipo nuevo, han hecho mucho, de una gran manera, la personalidad con la que han jugado. Este es un equipo con un promedio de 24 años de edad, que ha tenido varios estrenos. Lo han hecho de una forma que me enorgullece como peruano. He visto la identidad que creo necesitamos para competir. Sin embargo, la sensación siempre es amarga por el resultado, pero me voy muy orgulloso por lo que los chicos han sembrado, han dado un paso fuerte para el camino que les tocará recorrer en los próximos años”, afirmó Barreto.

Asimismo, agregó que “con esto me refiero al juego, cuando podemos progresar con pases, pero entendiendo el fútbol moderno y el plan de juego que teníamos de salir rápido, en transiciones por los costados”.

Respecto del trámite del duelo, el adiestrador interino reconoció que “en líneas generales, ha sido un partido extraordinario. Muy entretenido y divertido de ver para el espectador. Con situaciones de gol y con mucho ritmo. Tenemos que levantar la cabeza por el partido que han hecho estos chicos. Son muchachos de 17 o 18 años que, si siguen teniendo continuidad en sus clubes, seguramente seguirán participando de este proceso”.

Más sobre:FútbolSelección de PerúSelección ChilenaManuel Barreto

