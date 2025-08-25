SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Michael Clark y José Correa se encuentran en Buenos Aires para prestar ayuda a sus familias y ver el estado de las causas judiciales contra los responsables de la violenta jornada en Avellaneda.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
La delegación de la U, encabezada por Michael Clark, al centro, se encuentra en Argentina.

“Como club hemos estado en permanente contacto con la familia de las víctimas y los seguiremos asesorando y apoyando todo el tiempo que sea necesario hasta que regresen a casa”, afirmó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tras la barbarie ocurrida en el estadio de Independiente de Avellaneda. Y este lunes sus palabras se transformaron en hechos.

El máximo dirigente de la concesionaria estudiantil, el director de la misma, José Ramón Correa y el abogado de la entidad, Jorge Arredondo, viajaron a Buenos Aires para visitar a los hinchas que aún siguen hospitalizados en dicha ciudad. Se trata de Gonzalo Alfaro, que fue lanzado desde las gradas y luego golpeado, por lo que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, y de Jaime Mora que también fue linchado y posee un traumatismo de cráneo con hundimiento y fractura cervical.

“En la ocasión, pudieron hablar por videollamada con Pablo Mora, reunirse con los cercanos del herido, y conversar también con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes les regalaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de la U”, comunicó la sociedad anónima.

El presidente de la U visitó nuevamente a los hinchas hospitalizados en Argentina. Foto: @udechile.

Pero no es lo único que realizaron los regentes de Universidad de Chile. También se acercaron a tribunales para presentar querellas criminales y se entrevistaron con el fiscal, Mariano Zitto, para conocer los últimos avances de la causa que se abrió contra los delincuentes que atacaron a los hinchas del sublíder del fútbol chileno.

Cabe recordar que Zitto ordenó clausurar el recinto deportivo del multicampeón de la Copa Libertadores, para poder realizar pericias en terreno y análisis de la sangre encontrada en el lugar. Además, Independiente entregó al identificación de 25 personas que actuaron en la violenta noche de Copa Sudamericana.

Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, afirmó la institución transandina.

Junto al camino en los tribunales del otro lado de la cordillera, también se encuentra la causa abierta por la Conmebol para determinar responsabilidades y castigos en los torneos continentales. La misma que se debe resolver en los próximos días y que tiene la presión de la FIFA, pues su presidente Gianni Infantino aseguró que espera “sanciones ejemplificadoras”.

