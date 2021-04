La U rechaza las razones de la comisión de árbitros y acusa a los jueces de “negacionistas”

Universidad de Chile rechazó las justificaciones de la comisión de árbitros de la ANFP al desempeño del juez Ángelo Hermosilla, quien este domingo anuló un gol de tiro libre de Mario Sandoval, que habría significado el 0-1 ante Deportes La Serena, cuando se jugaban los minutos finales del partido, válido por la tercera fecha del Torneo Nacional.

Según Azul Azul, las razones esgrimidas por el departamento que preside Jorge Osorio, “no sólo no tranquilizan a nuestro club, sino que nos causa gran preocupación el hecho que la Comisión de Árbitros, en lugar de asumir el grave error cometido, pretenda reducirlo a un simple error de procedimiento”, detalla radio ADN.

“Reconocer los errores y buscar sus causas es el primer paso para poder mejorar y enmendar las conductas equivocadas. De manera que este tipo de conductas negacionistas de parte de la Comisión de Árbitros en nada contribuyen a mejorar el referato nacional”, agrega la respuesta de la concesionaria.

La U rechazó las justificaciones de la comisión de árbitros a la labor de Hermosilla. FOTO: ALEJANDRO PIZARRO/AGENCIAUNO

La réplica universitaria asegura que “fueron los jugadores de La Serena quienes se adelantaron hasta hacer contacto físico con el jugador de la contrabarrera (...) Desde que el árbitro cobró la falta en favor de Universidad de Chile y hasta que marcó el gol, aplicó un procedimiento perfectamente ajustado al reglamento”.

“El error del árbitro fue cometido con posterioridad, y consistió en: (1) hacer caso a los reclamos (basados en que no habría pitado la orden de ejecución el tiro libre), anulando un gol válido; y (2) no consultar al VAR acerca de si el gol adolecía de alguna infracción que justificara su anulación”, complementa.

Pese a que la comisión sostuvo que en esta jugada no correspondía acudir al VAR, para la U sí era necesario recurrir al videoarbitraje. “Debió ser utilizado para determinar si la contrabarrera estaba en la posición adecuada -y, por ende, el gol era válido- o si no respetó la distancia y correspondía la anulación del gol y el cobro de un tiro libre indirecto en favor de La Serena. Al no haberse usado el VAR, estamos ante otro grave error del árbitro y del VAR, que también trata de ser soslayado y negado por parte de la Comisión de Árbitros”, finalizó el documento.

No es la primera polémica del juez Ángelo Hermosilla. La más reciente ocurrió en diciembre pasado, cuando no quiso cobrar un evidente penal contra Edson Puch, en un duelo entre Audax y Universidad Católica. El lío fue mayúsculo, porque en la jugada siguiente los audinos marcaron un gol y el VAR, pese a la evidente infracción contra el delantero cruzado, optó por mantener la decisión del árbitro para así no generar un escándalo mayor.

Otra jornada que es recordada ocurrió en 2019, cuando expulsó a Jorge Valdivia, en Rancagüa, en la derrota del Colo Colo de Mario Salas ante O’Higgins. “Nunca vas a ser FIFA. Eres una mierda. Hijo de las mil putas”, le dijo un ofuscado Mago al réferi aquella vez.