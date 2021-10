Lasarte atiza el fenómeno Brereton: “Anota casi un gol por partido, pero no significa que sea inamovible”

Martín Lasarte se muestra mesurado. Las circunstancias lo obligan. Si bien el triunfo sobre Paraguay revitaliza, en alguna medida, la ilusión de Chile por clasificar al Mundial, el técnico de la Roja tiene claro que no hay margen de error. Eso sí, reconoce progresos, destaca señales y, sobre todo, admite el envión anímico que representó la victoria sobre los guaraníes, en la antesala de otro duelo crucial: el de mañana, frente a Venezuela. “Cuando uno hace un partido de estas características intenta mantener y no tocar. Mantener ese envión, ese orden. Lamentablemente, las circunstancias obligan, por la ausencia de Charles (Aránguiz), por ejemplo. Si te tuviera que decir, tocaría lo menos posible”, sostiene respecto de la planificación del duelo ante los llaneros. Los detalles se los guarda hábil y celosamente.

Irremediablmente, en todo caso, Machete termina hablado del tema del momento: Ben Brereton. La actuación del delantero del Blackburn Rovers y el gol que le anotó a la escuadra de Eduardo Berizzo aumentaron el revuelo que se ha producido desde su decisión de jugar por Chile. El estratega procura atizar el fenómeno, aunque la temática es, finalmente, la que más consume tiempo en sus reflexiones. “Ben tiene un ángel particular. Es sencillo, simple, optimista, siempre con una ilusión fantástica. Tiene esa facilidad de integrarse. También se ha ganado el cariño de sus compañeros. Eso habla bien de él y de sus compañeros. El juega de otra forma. Jugador inamovible, no quiero ser rehén de mis palabras. Hay jugadores que si están en buena condición es muy difícil que no vayan a jugar. Otros irán partido a partido. Ben puede jugar por banda izquierda, derecha o centrodelantero. O con Eduardo. Eso hace que su inclusión sea más pensada, más posible, frente a otros compañeros”, sostiene, inicialmente respecto de las ventajas que supone su versatilidad.

“En el caso de Ben, era buscar una alternativa. Entendíamos que no hay un jugador de envergadura, que nos da la alternativa en algunos momentos de no solo intentar ataques combinados, sino más directos. Es eso. Es cierto. Tiene un ángel. En ningún momento lo he puesto en un lugar que no sea la realidad. Juega en segunda división en Inglaterra, anota casi un gol por partido, pero eso no significa que sea inamovible. Está en una etapa de crecimiento. No habla el idioma, juega de forma diferente. No lo he ensalzado a un nivel que no corresponda. Pero tiene un ángel especial. Es evidente que alguien le ha visto cosas. No soy yo. Pero, bueno, respeto muchísimo las opiniones de otros, más allá de que esto tiene matices”, insiste.

Brereton celebra su gol a Paraguay

Destaca a Alexis

La revisión más general incluye otros nombres. Hay elogios, por ejemplo, para el silencioso trabajo de Luis Jiménez. “Hizo un trabajo muy bueno. Fijó mucho a los centrales de Paraguay. Te asegura un buen control del balón. Fue muy importante”, sostiene, aunque no da pistas respecto de repetirlo en la titularidad ante los llaneros.

También se detiene, puntualmente, en Alexis Sánchez. “Uno sería injusto si hiciera una valoración de Alexis, tomando en cuenta de que viene de períodos de lesión y recuperación, no ha tenido muchos minutos. Ha venido de menos a más. El otro día estuvo muy bien. Es factor en las situaciones de gol. Hemos tratado de utilizar mecanismos antiguos, de larga data, como el conocimiento con Isla, por ejemplo. Sinceramente, lo he visto muy bien. Estamos muy contento con este nivel in crescendo que está teniendo”, explica.

Y, otra vez en la línea de no entregar demasiada información, se reserva el nombre del reemplazante del suspendido Charles Aránguiz. “Hay algunos jugadores que tienen alguna particularidades de Charles, pero no todas. Y sumémosle la experiencia. Siempre desde alguna cuestión específica. No reúnen por edad, recorrido, experiencia o características todas las de Charles, pero sí nos pueden entregar otras”, destaca. En especial, se refiere después a Tomás Alarcón. “A mí no me llama la atención. Cuando tienes jugadores como Vidal, Aránguiz o Pulgar se hace difícil (incluir a Alarcón) Esto no es una consideración mía. Están peleando, luchando, creciendo. Tomás está hace muy poquito en el Cádiz. Está asentado y eso es importante. Es una posibilidad, tiene algunas características, como hay otros que tienen otras, pero frente a las características que tienen los que están hoy, no es sencillo para los que vienen de atrás”, dice.

Charles Aránguiz fue expulsado ante Paraguay y no podrá jugar ante Venezuela. Foto:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Respeto al rival

Otro aspecto que Lasarte se esfuerza por deja claro es el respeto a la Vinotinto. “Venezuela es un rival de cuidado. Lejos estamos, mis futbolistas y yo, de suponer que es lo de 15 años de atrás, que era siempre el benjamín. Eso ya no ocurre. Juegan bien. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes. Tenemos que intentar buscar esa faceta de minimizar sus virtudes. El partido perfecto no existe. No existen los partidos completos. Trataremos de ampliarlos, de buscar esas fisuras para ganar el partido, pero no es sencillo. Ningún partido es fácil”, resalta.

Incluso expone que las características del juego del equipo que será visitante en San Carlos de Apoquindo supone un riesgo adicional: “Lo único que hicimos fue mantenernos con vida y si seguimos sumando victorias nos vamos a acercar a lo que queremos. Tenemos muchos jugadores con tarjetas y es difícil pensar que no van a quedar algunos en el camino. Venezuela tiene un juego más atildado, a ras de piso, buen uno contra uno. Eso va a generar interacciones o interpretaciones del árbitro o una tarjeta. Pero no creo que sea un momento para pensar en eso. Tenemos que pensar en ocupar a los mejores jugadores que tenemos en cada encuentro”.

Machete dice que centrará su atención en la preparación del duelo ante los llaneros, sin prestarle demasiada a lo que ocurra en el resto de los encuentros. “Soy de los que piensa en que debemos pensar en lo que tenemos que hacer. No podemos influencias en nada en los otros partidos. Si no sumamos de a tres, todo lo demás no sirve para nada. Estamos en la obligación de sumar de a tres. No estoy mirando los resultados en función de lo que nos conviene o no. Hay muchas incógnitas, si fuera una ecuación, que no podemos resolver”, enfatiza.

También descarta tajantemente la influencia de los agentes en las convocatorias. “Tiene todo el derecho a pensar, más de quien viene (en alusión a declaraciones de Carlos Caszely). Me podré equivocar, eso está claro. No conozco en algún caso quien los representa. Puede ser una cuestión de error, de no observación de otros futbolistas, pero en ningún caso es que traigo a este porque es de este o a este otro porque es de otro”, establece.

Finalmente, destaca la comodidad que el plantel sintió en el recinto de Las Condes. “El espectáculo fue fantástico, la forma en que se involucró la gente, la energía, los aplausos. La comunión con los jugadores. La gente respondió. Fue redondo. Ojalá podamos repetir una fiesta de estas características en el día de mañana”, cerró.