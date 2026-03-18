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    ¿Lo llamaron de Colo Colo? Gustavo Álvarez revela la razón que llevó a renunciar a la banca de la U

    El otrora técnico de Universidad de Chile habló sobre su salida del cuadro de La Cisterna y sinceró su postura con respecto a dirigir a los albos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gustavo Álvarez dirigiendo a la U. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

    La relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul no terminó bien. El técnico argentino anunció que no seguiría en Universidad de Chile a principios de diciembre pasado y luego se inició una guerra interna que terminó con un acuerdo entre las partes y una fría despedida.

    Mi decisión de irme pasó por la no concordancia de cómo se rediseñó el proyecto deportivo. Estoy muy agradecido con el hincha y con los jugadores, pero llegó el momento en que la concesionaria del club y yo debíamos tomar caminos diferentes. No hablo del club, sino de la concesionaria del club”, lanzó Álvarez en una entrevista con el espacio transandino La Fábrica del Podcast.

    Y para que quedara claro que su problema no fue con la institución, sino con Michael Clark y compañía, el nacido en Lomas de Zamora agregó que “cuando te quieren en algún lugar y no estás más, se extraña. Al principio, me sentí aceptado. Después me respetaron. Me sentí muy bien y creo que terminé siendo querido. Al hincha y a los jugadores los quiero mucho”.

    Álvarez también relató sus sensaciones al llegar a la institución estudiantil y cómo fue ganarle a Colo Colo en el Monumental tras más de 20 años sin poder conseguirlo. “Saliendo campeón con Huachipato, elegí a la U porque era un gigante y me pareció que había mucho por hacer y que se podía hacer. Fue un gran desafío”, comenzó diciendo.

    Luego detalló lo que pasó en el reducto blanco. “La U llevaba 23 años sin ganar de visitante y 12 de local... Un equipo no es lo que hace, sino lo que transmite y para mi era importante tocar la fibra del jugador y que el equipo juegue con convicción. Hablé lo que significaba el clásico y con afirmaciones y no con potenciales. No ‘podríamos’, sino ‘vamos’. Luego, con el resultado, vino el alivio y el alivio es un estado de tranquilidad que permanece ya que la felicidad se va”.

    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    ¿Lo llamaron de Colo Colo?

    Uno de los rumores que más circularon en las últimas semanas, cuando Colo Colo no andaba bien de la mano de Fernando Ortiz, es que Blanco y Negro se había contactado con Álvarez para que asumiera la banca del Cacique. El adiestrador aclaró dichas especulaciones.

    He recibido llamado este mes, pero no de Colo Colo. Oficialmente no. Uno tiene derecho a trabajar donde quiera, pero uno está en el fútbol y sabe como es. Yo tengo un gran respeto por Colo Colo y lo manifesté antes de cada clásico, pero tengo un gran cariño por la U y esa es mi posición”, sentenció.

    Mira la entrevista completa a Gustavo Álvarez:

    Más sobre:Colo ColoLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLiga de Primera

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