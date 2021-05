Los viejos rockeros de la Roja: Lasarte trae de vuelta a la generación dorada, pero sin descuidar el recambio

Fue el propio Martín Lasarte quien lo anunció hace algunos días. La selección chilena enfrentará la Copa América y las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 con equipos distintos. Eso sí, la prioridad serán las clasificatorias. Y la nómina de la Roja, compuesta por 30 jugadores, que entregó Machete, esta mañana, refleja sus intenciones.

Alguna vez, cuando dirigía a Universidad Católica, en 2012, el técnico elogió a Rodrigo Valenzuela, ya veterano en ese entonces, con la siguiente frase. “Los viejos rockeros nunca mueren. Para jugar al fútbol no es el DNI lo que te marca. El límite está en la mente, no en el cuerpo”. Su pensamiento no ha cambiado. Y lo dejó claro con una convocatoria que trae de vuelta al núcleo de la mejor camada de futbolistas de la historia del fútbol chileno.

Machete recurrió al grueso de la generación dorada para los choques ante Argentina y Bolivia, por las fechas 7 y 8 del camino hacia la Copa del Mundo. Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Jean Beausejour, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Fabián Orellana. Jugadores con experiencia, ganadores, llenos de oficio. Confiables, en síntesis.

Nueve nombres que serán titulares, probablemente, y a los que se sumará uno que ya es seguro en el mediocampo, Erick Pulgar, la principal cara del recambio, ya consolidado como pilar de la Selección. El otro será un central que acompañe al Pitbull, puesto donde Guillermo Maripán es el favorito por su excelente temporada con el Mónaco, con el que clasificó a la próxima Champions League.

De los experimentados, Orellana es el único que quizás no tenga el puesto asegurado como extremo por la derecha, pero corre con ventaja. Por ahora, todo parece indicar que el entrenador uruguayo pretende mantener el 4-3-3 de la Roja, al menos, para los duelos por las Eliminatorias.

En un principio, se desprende que Lasarte no hará experimentos ante transandinos y altiplánicos. Quiere los puntos, porque son urgentes para Chile. Por eso, apunta al oficio. De ahí también el regreso a las convocatorias de Turboman, borrado por Reinaldo Rueda durante gran parte de su proceso. Además, ha vuelto a marcar goles con el Atlético Mineiro.

Algo similar ocurre con Palmatoria. Sin importar que esté jugando en Primera B, con Coquimbo Unido, se trata de un líder dentro del equipo, en un puesto donde las alternativas no sobran. Asoma como inamovible para Lasarte, pese a que se retiró de la Roja tras la Copa América de Brasil 2019.

El otro cupo para esa posición estaba entre dos elementos: Eugenio Mena y Erick Wiemberg, pero el defensa de Racing de Avellaneda ganó la pulseada. La decisión no era fácil, pero tiene lógica, porque el formado en Santiago Wanderers ha tenido una destacada participación en la Academia, mientras que el jugador de Unión La Calera no ha vuelto a brillar como lo hizo en 2020. Pese a que hizo un buen partido en el amistoso ante Bolivia, no le bastó para convencer al charrúa.

Será una nueva y, tal vez, última oportunidad para el Keno de consolidarse en la generación dorada de la Selección. En muchas ocasiones llegó precedido de grandes campañas a nivel de club, pero no dio el ancho en el combinado nacional y eso lo hizo desaparecer de las listas durante mucho tiempo. De hecho, no era convocado hace más de dos años.

Las caras del recambio

Si bien la nómina de Lasarte trae de regreso a la generación dorada, también se destaca la presencia de siete jugadores con 25 años o menos. En este grupo están Tomás Alarcón (22), Carlos Palacios (20), Clemente Montes (19), Pablo Galdames (24), Francisco Sierralta (24), Sebastián Vegas (24) y la gran sorpresa de la nómina, el inglés-chileno Ben Brereton (22), proveniente del Blackburn Rovers de la segunda división de Inglaterra.

Dicen en la ANFP que el director deportivo, Francis Cagigao, exscouting de Arsenal, fue clave en las gestiones que culminaron con su llegada. El ejecutivo lo dijo a su llegada, en entrevista con El Deportivo: “Hay que identificar el futuro”. Y también agregó: “Si bien hay que identificar el futuro, tampoco se puede olvidar de que hay un presente con jugadores muy competitivos, ganadores en el pasado, y que ese presente es muy importante, ya que Chile necesita de esos jugadores en la actualidad”. Sin duda, Lasarte oyó las recomendaciones.

Muchos de estos nombres ya debutaron con Rueda y se repiten ahora con el nuevo proceso. Sin dejar de lado a la mejor camada de la historia del fútbol chileno, Machete se las arregló igualmente para darle espacio a los jóvenes, al ya famoso y conocido recambio.

Francisco Sierralta es uno de los jugadores más altos de la selección chilena. Fue considerado por Martín Lasarte. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Lo más probable es que ese grupo sea el que se lleve el mayor peso de la participación chilena en la próxima Copa América, junto con otro grupo de futbolistas, con algo más recorrido, y que no superan los 30 años como Juan Leiva (27), Yonathan Andía (28), Claudio Baeza (27), César Pinares (30), Bryan Carrasco 30 y Enzo Roco (28).

En cuanto a los arqueros reservas, el regreso de Gabriel Arias, quien desapareció de las últimas nóminas de Rei, responde a su buena campaña en el Racing de Juan Antonio Pizzi. En este punto, lo más discutible es que aparezca Gabriel Castellón por sobre Brayan Cortés. Seguramente, pesó mucho la opinión de Roberto Navajas, preparador de arqueros de Lasarte, quien tiene muchas expectativas en el exguardavallas caturro. Es más, lo entrenó a la distancia, en 2017.

Si bien ambos estuvieron en la convocatoria para el amistoso contra Bolivia, el nivel del portero de Huachipato está lejos de ser el ideal. Desde que asumió la titularidad en desmedro de Yerko Urra, en 2020, nunca fue prenda de garantía para el arco acerero, con varios errores infantiles, inclusive. Le juega a favor la buena campaña de su equipo en la Copa Sudamericana, mientras que a Cortés tal vez aún le pese la pésima temporada anterior de Colo Colo, en la que casi se fue al descenso.

Los viejos rockeros de la Roja vuelven en gloria y majestad con Lasarte, quien también da señales de pensar el el futuro. Por eso, se preocupó de no descuidar el recambio, por más que algunos referentes como Arturo Vidal declararan que lo ideal era jugar ambas competencias con lo mejor.