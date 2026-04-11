Más de 1.400 deportistas competirán este domingo en el primer Ironman 70.3 de Puerto Varas.

Puerto Varas será sede este domingo de la primera edición de un Ironman 70.3 en la comuna. La competencia reunirá a cerca de 1.400 deportistas en la Región de Los Lagos.

La largada está programada para las 08:00 horas en la playa del Lago Llanquihue, donde los participantes deberán completar el formato clásico del triatlón de media distancia. 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo con recorrido hacia Ensenada y 21 kilómetros de trote por la costanera y el centro de la ciudad. Del total de inscritos, alrededor de 355 competidores participarán por primera vez en una prueba de este tipo.

Es la primera edición de un Ironman 70.3 en Puerto Varas.

Presencia internacional

La competencia contará con participación de triatletas profesionales provenientes de países como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Canadá, México, Colombia y Argentina, además de representantes chilenos.

Entre los nombres confirmados figuran el argentino Luciano Taccone, el brasileño Igor Amorelli, la francesa Solenne Billouin y la estadounidense Angela Naeth. A nivel nacional, destacan los triatletas Martín Baeza, Vicente Trewhela, Francisca Garrido y Macarena Salazar.

“Ya tenemos todos listo. La ciudad nos ha recibido de excelente manera para una carrera que por primera vez viviremos en Puerto Varas. La logística está orientada a que los deportistas vivan una experiencia maravillosa y el público disfrute de un evento del más alto nivel. Llamamos a la gente que vivirá la carrera y a los vecinos de Puerto Varas a informarse sobre los cortes de calles que considera el desarrollar una competencia de alto nivel dentro de la ciudad”, explica Catalina Escudero, directora de World Centric Group, productora a cargo del Ironman 70.3.