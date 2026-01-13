SUSCRÍBETE POR $1100
    “Me entregué al máximo...”: la nueva salida confirmada de la UC de Daniel Garnero

    El equipo precordillerano pierde a uno de sus defensores de cara a la temporada 2026.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    "Me entregué al máximo...": la nueva salida confirmada de la UC de Daniel Garnero.

    Dylan Escobar puso fin definitivamente a su paso por Universidad Católica. A través de sus redes sociales, el defensor confirmó su salida del club cruzado tras una temporada a préstamo desde Coquimbo Unido, vínculo que no será renovado luego de que la dirigencia optara por no ejecutar la opción de compra.

    “Quiero despedirme de esta linda institución con la cual junto a todos pudimos lograr el objetivo final”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, destacando la clasificación de la UC a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Escobar arribó a San Carlos de Apoquindo como una alternativa para reforzar la última línea, pero no logró consolidarse como titular. La falta de continuidad marcó su paso por el equipo dirigido por Daniel Garnero, situación que el propio jugador reconoció en su mensaje de despedida. “No fue el año como quisiera que haya sido, pero nunca me guardé nada y cuando me tocó siempre me entregué al máximo”, afirmó.

    Desde la gerencia deportiva, encabezada por José María Buljubasich, se resolvió no continuar con el vínculo contractual del defensor. Con el término de su préstamo, Dylan Escobar regresará a Coquimbo Unido, club dueño de su pase, para integrarse al plantel que ahora dirige Hernán Caputto. En el cuadro aurinegro, el lateral será parte del equipo que afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras consagrarse campeón del fútbol chileno.

    En su despedida, Escobar también dedicó palabras a quienes compartieron su día a día en la UC. “Agradecerle a cada persona que estuvo en este año, mis compañeros, área médica, utileros y a la diferentes personas que trabajan en distintas áreas que apoyan a los jugadores. Lo mejor para ustedes en este año”, cerró.

    El mensaje de Escobar en Instagram.

