“Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

Jugador de O'Higgins apunta a los nuevos dueños del club por la salida de Meneghini.

Este lunes O’Higgins sorprendió con un importante anuncio. Francisco Meneghini dejaba de ser el entrenador del equipo, a pesar de que bajo la dirección técnica de Paqui los celestes habían conseguid clasificar a las fases previas de la Copa Libertadores tras concluir el torneo en el tercer lugar de la tabla.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la directiva del cuadro rancagüino aseguró que buscaban que el DT se quedara, pero que no lograron concretarlo.

“O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, indicaron en un mensaje compartido en las redes oficiales del club.

“Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron.

El dardo de Jorge Deschamps

A pesar de lo anterior, el guardameta Jorge Deschamps, además de lamentar la situación, acusó a la nueva administración, en la que destacan Matías Ahumada y Christian Bagarnik, de generar la salida de Meneghini.

“Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que Paqui no continúa en O’Higgins. Lo lamento muchísimo”, comentó en diálogo con radio ADN.

“Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas”, apuntó el golero.

“No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) Paqui hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, concluyó.

Las señales de Meneghini

Las palabras de Deschamps concuerdan con lo que apuntaba Paqui antes del cierre de campeonato con O’Higgins al ser consultado sobre la posibilidad de que dirigiera a la U.

“Continuar es una posibilidad. Independiente de cómo fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo“, advirtió en ese entonces.

“Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren”, añadió.