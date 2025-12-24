SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    El portero Jorge Deschamps aseguró que el adiestrador buscaba continuar al mando de los celestes antes del cambio de los propietarios.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Jugador de O'Higgins apunta a los nuevos dueños del club por la salida de Meneghini. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Este lunes O’Higgins sorprendió con un importante anuncio. Francisco Meneghini dejaba de ser el entrenador del equipo, a pesar de que bajo la dirección técnica de Paqui los celestes habían conseguid clasificar a las fases previas de la Copa Libertadores tras concluir el torneo en el tercer lugar de la tabla.

    En un comunicado compartido en sus redes sociales, la directiva del cuadro rancagüino aseguró que buscaban que el DT se quedara, pero que no lograron concretarlo.

    “O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, indicaron en un mensaje compartido en las redes oficiales del club.

    Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron.

    El dardo de Jorge Deschamps

    A pesar de lo anterior, el guardameta Jorge Deschamps, además de lamentar la situación, acusó a la nueva administración, en la que destacan Matías Ahumada y Christian Bagarnik, de generar la salida de Meneghini.

    Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que Paqui no continúa en O’Higgins. Lo lamento muchísimo”, comentó en diálogo con radio ADN.

    “Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas”, apuntó el golero.

    No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) Paqui hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, concluyó.

    Las señales de Meneghini

    Las palabras de Deschamps concuerdan con lo que apuntaba Paqui antes del cierre de campeonato con O’Higgins al ser consultado sobre la posibilidad de que dirigiera a la U.

    Continuar es una posibilidad. Independiente de cómo fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo“, advirtió en ese entonces.

    “Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFrancisco MeneghiniO'HigginsJorge Deschamps

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Lo más leído

    1.
    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    2.
    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    3.
    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026
    Chile

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años