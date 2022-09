DT de la U critica al Huaso Isla: “Llaman la atención sus comentarios en la cancha y que no dé él las disculpas públicas y lo haga por un comunicado”

Las lesiones que le causaron las bombas de estruendo al joven portero de la U, Martín Parra, las cuales fueron lanzadas desde la barra de Universidad Católica, fueron abordadas por primera vez por el técnico azul, Sebastián Miranda.

El reemplazante de Diego López aseguró que “hoy estamos entrenando para enfrentar a Audax de la mejor manera y le vamos a dedicar el partido a Martín. Porque hoy todos somos Martín Parra”. Luego no tuvo reparos en insistir en qué la decisión de no castigar al equipo de San Carlos y reprogramar el partido, “fue a lo menos extraña”.

“Todos sabemos que hay elecciones en la ANFP y la forma como se llevó a cabo la determinación fue -a lo menos- extraña. Esto porque no hay transparencia y sabiendo que hay elecciones puede que se haya tomado en cuenta algo más que lo deportivo”, dijo el director técnico de los laicos. Eso sí, aclaró que “no digo que tenga que ver con las elecciones, digo que la forma da para especular. No digo que es así. Pero si da para pensar, pero quiero dejar claro que los responsables no somos nosotros. Somos los perjudicados en esto y no veo por qué puede venir una represalia del ente rector”.

Acto seguido, el adiestrador exigió que lo que queda del Clásico Universitario se debe disputar con Parra en cancha, aunque se deba correr todos los demás partidos de la Copa Chile. “Las condiciones deben ser las misma y se merece estar en en el campo de juego, porque es la víctima. Es el más perjudicado y tiene reposo por una semana, por lo que nuestra decisión es que juguemos con Martín, porque no es justo que la víctima se quede fuera”, señaló.

Y sí la fecha que le ponen al encuentro aún no calza con la recuperación del joven portero, ¿no se van a presentar? “No me parece que sea lo más lógico, desde lo deportivo ni desde lo humano, que Martín -que ha luchado mucho para estar donde está- no pueda jugar ese partido”, insistió y enfatizó: “Aunque me ofrezcan traer un arquero del extranjero, no puedo decir que sí a eso. No sería justo con Martín. No se puede dejar fuera a alguien que resultó agredido y que es la víctima”.

Miranda también reflexionó sobre las diversas decisiones que ha tomado la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en contra de los azules y dijo que “se le ha perdido el respeto a la U y eso es lo más preocupante. Han pasado situaciones que dan para cuestionar. No se si nos han perjudicado o no, pero sí se le ha perdido el respeto a la U”.

Además, criticó a sus pares de la UC por no preocuparse de la parte humana, cuando ocurrieron los incidentes. “Uno esperaba una reacción distinta del club, pero nadie se acercó a preguntar por Martín. Hubo solo un par de mensajes de WhatsApp y eso me llama la atención. Lo mismo que Mauricio Isla. Me llaman la atención sus comentarios en la cancha y que no dé las disculpas publicas él y solo lo haga a través de un comunicado. Es un colega el que estaba herido, mas allá de los colores que defensamos cada uno”, disparó.

Por último, el estratega entregó un nuevo informe del estado de salud el deportista herido. “Se sentía bien, no pasó buena noche, porque estuvo mareado. Pero hoy ya se encuentra un poco mejor”, concluyó.