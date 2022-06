Nicolás Jarry se baja de la qualy de Wimbledon: “Es mi torneo favorito, pero hay que cuidar la salud”

Nicolás Jarry no irá a Wimbledon. La cuarta raqueta nacional explicó, a través de unos videos en su Instagram, que no participará de la qualy del Grand Slam que se disputará en Londres a partir del 27 de junio, y que este año no sumará puntos por determinación de la ATP.

Así, se esclarece el misterio del tenista que no participaba en torneos desde las clasificaciones de Roland Garros, en Francia. De esta forma, Jarry transparentó los motivos de su ausencia.

“Estoy en Barcelona. Llevo un par de semanas aquí, haciéndome un tratamiento para recuperar mi cadera. Una pequeña lesión que llevo hace varias semanas y que después de Roland Garros decidimos parar para recuperarla a full”, contó desde España Jarry.

A lo anterior, agregó que es una situación que lamenta, dado que Wimbledon es su torneo preferido.

“Lamentablemente no podré jugar la gira de pasto, ya que es muy dañino y difícil para la cadera. Es una decisión muy difícil, porque Wimbledon es mi torneo favorito, pero hay que cuidar la salud”, aseguró Nicolás Jarry mediante su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el tenista nacional disputó tres veces seguidas el cuadro principal en la capital inglesa, y que este 2022 uno de sus objetivos era volver tras tres años de ausencia. Sin embargo, no podrá ver el césped londinense y priorizará su recuperación.

En tanto, quienes sí estarán en las qualy serán Tomás Barrios y Gonzalo Lama, mientras que los mejores chilenos del ATP, Cristian Garin y Alejandro Tabilo, y están en el cuadro principal del tercer Grand Slam del año.