El Deportivo

O’Higgins se lleva una victoria ante Audax en la reapertura del estadio El Teniente y sueña con la Libertadores

Los celestes fueron inmensamente superiores al cuadro de La Florida, pero la falta de definición y la buena actuación del golero audino Tomás Ahumada permitieron que el triunfo fuera de 3-2. Suficiente para escalar a la cuarta posición.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
O'Higgins se impuso de manera categórica a Audax Italiano. FOTO: Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

O’Higgins regresó a su estadio con una victoria 3-2 sobre Audax Italiano. Resultado apretado en las cifras, mas no en el trámite. Los rancagüinos tuvieron enormes chances de firmar una goleada, pero la impericia de sus jugadores y el trabajo del arquero de los verdes no lo permitieron.

El equipo local impuso sus términos desde el comienzo. Abrió la cancha por los costados y se metió en el campo de los audinos para ejercer presión. En ese contexto no demoró en abrir la cuenta en el remozado estadio El Teniente, reabierto tras las modificaciones que consiguió para albergar el Mundial Sub 20.

A los 11 minutos, el centro desde la izquierda de Francisco González dio de forma palmaria en la mano de Jair Salazar. El árbitro Héctor Jona no dudó en el cobro del penal, el mismo que sirvió Maximiliano Romero y tapó el golero Tomás Ahumada.

Entonces, ocurrió la primera polémica del partido. El juez decidió repetir el lanzamiento por la invasión al área de los jugadores itálicos. Esta vez, Romero no falló y consiguió el 1-0, a los 19 minutos.

El gol soltó a los celestes que, tras esa primera diferencia, aumentaron su volumen ofensivo para llegar al arco contrario. Pasada la veintena de minutos, González llegó solo en la izquierda y el meta Ahumada logró salvar su arco para evitar el segundo.

Pero la conquista estaba cerca. A los 32 minutos, la presión alta volvió a complicar a los visitantes. El balón quedó en los pies de Alan Robledo, quien llegó hasta la línea de fondo para centrar de manera perfecta a Martín Sarrafiore, autor del 2-0.

Los dirigidos de Juan José Ribera no podían tener la pelota en la mitad de la cancha, mientras O’Higgins inclinaba la cancha en un partido que estaba para la goleada más que para el descuento. A los 37 minutos, Ahumada volvió a salvar su portería, esta vez fue Bryan Rabello quien enfrentó solo al meta, que sacó el tercero con los pies.

Locura en el final

En la segunda parte, el Coto Ribera decidió mover las piezas. Así, realizó tres cambios, una de esas decisiones fue dejar en la banca a un desaparecido Eduardo Vargas y dispuso el ingreso Lautaro Palacios.

Modificaciones que le permitieron un mayor control, pero el equipo audino quedaba demasiado expuesto a los rápidos contragolpes celestes. Sobre la hora de juego, Ahumada volvió a salvar su arco, ahora con un remate bajo de Sarrafiore que sacó con la punta de los dedos.

A los 67’, ocurrió una jugada que pudo cambiar el rumbo del duelo. La mano en el área de José Movillo acabó en un penal para Audax y Leonardo Valencia ejecutó con clase para descontar las cifras.

Pero los celestes reaccionaron rápido. El cabezazo perfecto del paraguayo Arnaldo Castillo puso el marcador 3-1, a once minutos del final del encuentro. Parecía sentenciado, hasta que Franco Troyansky colocó el segundo descuento de los santiaguinos y el 3-2.

En el final, el encuentro se multiplicó en aproximaciones, pero el marcador no se volvió a mover. Los celestes celebran una merecida victoria y se acercan a los puestos de Copa Libertadores.

