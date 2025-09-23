Pablo Lemoine anticipa la revancha de los Cóndores contra Samoa a estadio lleno: “La gente va a jugar un papel importante”

El sueño de Australia 2027 sigue presente. Los Cóndores igualaron 32-32 con Samoa en un partidazo por la ida del repechaje internacional para el Mundial de Rugby y la llave se definirá este sábado 27 de septiembre en Viña del Mar, en un encuentro donde el combinado nacional buscará su segunda clasificación al certamen planetario.

Chile se quedó a las puertas de un triunfo histórico, pero los oceánicos lograron empatar en la última jugada, por lo que la definición, que se jugará en el Sausalito, está abierta.

Por lo mismo, el head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine abordó este trascendental encuentro, repasando los puntos altos y bajos de la ida. “Las sensaciones fueron buenas. Jugamos muy buenos minutos de rugby. Pudimos obtener como corresponde, los duelos fueron buenos. Después en el manejo de partido nos podemos criticar un poco, pero después fue un buen partido”, comenzó señalando.

“Jugamos contra Samoa, unos tipos con una experiencia gigante. Físicamente también. Me parece que a veces no se valora el empate que es un gran resultado”, agregó.

También tuvo palabras sobre el aforo del estadio Sausalito que finalmente será de 20 mil personas. “Siempre la idea cuando se planteó jugar en Viña fue la de jugar en un estadio lleno, porque es clave que esté la gente y que esté con nosotros, que viva la fiesta desde la tribuna. Cuando no nos dieron el aforo la verdad fue un poco frustrante, sobre todo por las razones y por cómo estábamos posicionados. Con mucha demanda de gente que quería ir, con mucha expectativa y no poder darles esa oportunidad, nos parecía que era una cosa espantosa para lo que son estos partidos que son pocos que se dan en el año y está bueno compartirlo con la comunidad del rugby”, apuntó.

“Ahora estamos contentos. A nosotros la gente que está en la tribuna nos ayuda, nos empuja y la gente va a jugar un papel importante. Ojalá que llenemos ese estadio y sea una fiesta”, agregó.

Por último, llamó al público a que “crean en los cóndores, en este proceso que estamos haciendo que esperamos que sea durante mucho tiempo. Parte de ese proceso es este partido que es posiblemente el partido más importante de los últimos años aquí en Chile”, cerró.