Panamá elimina a Estados Unidos de la Copa Oro con Cecilio Waterman mandando a callar a la hinchada norteamericana

Cecilio Waterman tenía una gran responsabilidad en sus pies. El artillero de la selección de Panamá podía definir el futuro de su país en la Copa Oro. Al de Cobresal le tocó chutear el quinto penal de la tanda frente a Estados Unidos. Si erraba su disparo, los canaleros se despedían del certamen en semifinales. Mientras el ariete se dirigía al punto penal, la silbatina fue en aumento en San Diego. Junto a ello, el guardameta Matt Turner intentaba desconcentrar al pateador.

Nada de lo mencionado hizo efecto sobre el goleador. El futbolista de 32 años lanzó de derecha y engañó al portero, que se lanzó al otro lado. Con su anotación, la definición continuaba y finalmente fueron los panameños quienes se impusieron de visita. Este domingo, jugarán la final del certamen de la Concacaf en California, ante México.

Cecilio Waterman anotó el quinto penal para Panamá. Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

Una de las imágenes más llamativas de la jornada la dejó Waterman. Tras convertir su penal, el delantero se llevó el dedo índice al labio, haciendo un gesto con el que invitaba a callar al público local, que instantes atrás lo había reprobado sonoramente. “Podía salir bien o mal, por lo que estaba el abucheo y había mucha presión. Así que lo hice para que se silenciaran un poco”, declaró el ex Universidad de Concepción tras el enfrentamiento.

El otrora Everton no esconde su entusiasmo por levantar un título subcontinental con el elenco de su nación. “Estamos preparados. No sé si vamos a ganar, pero estamos convencidos adentro y eso no lo vamos a divulgar hacia afuera. Ojalá que se nos dé”, sostiene el atacante. Hasta ahora, Panamá jamás ha logrado quedarse con la Copa Oro. Sus mejores participaciones fueron los segundos lugares de 2005 y 2013.

Tras su participación en el torneo de selecciones, Cecilio Waterman se sumará a los entrenamientos de Cobresal, que es uno de los líderes del Campeonato Nacional. Los mineros tienen un duro desafío este viernes, ya que se medirán ante Huachipato, otro de los punteros de la Primera División. En la competencia criolla, el panameño es el tercer máximo anotador, con siete goles, siendo superado solo por Leandro Garate y Fernando Zampedri, que suman nueve conquistas.