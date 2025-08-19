Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena.

Universidad Católica está a horas de abrir las puertas del Claro Arena. Si bien el estreno oficial es el sábado, ante Unión Española, este miércoles disputarán un partido de la Liga Femenina con un aforo de 14 mil espectadores, frente a Santiago Morning. Se trata del evento de prueba definitivo para probar todas la infraestructura, el flujo de personas que ingrese por los torniquetes, los estacionamientos y los protocolos de seguridad, entre otros ítems.

“La gente debe venir a disfrutar. Venimos de ganar un clásico, eso nos pone en el mejor escenario. Estoy contento de que la gente venga. Nadie más tiene un estadio de esta envergadura en Chile. Nosotros planificamos eventos de prueba desde los entrenamientos del plantel. Hemos hecho distintos tipos de prueba. Es parte natural de la puesta en marcha”, señaló Juan Pablo Pareja este lunes.

Vista interior del Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Estamos enfocados en que sea una prueba de más alto nivel, probando todo. Desde algo tan básico como que funcione el agua caliente, hasta los tornos, los accesos y los sistemas de cámara. Es algo natural en cualquier estadio del mundo que se pongan a prueba los sistemas, para que fallen cosas y corrijamos”, complementó el gerente general de Cruzados. “El fin de semana probablemente haya que mejorar. Nos vamos a demorar algunos meses en que el estadio funcione en plenitud. Le pedimos paciencia a la gente”, añadió el directivo de la UC.

Si bien, en primera instancia se informó que el partido sería solo para abonados de las galerías Ignacio Prieto y Mario Lepe, la suspensión del evento del viernes pasado derivó en modificaciones en este último plan piloto para el Claro Arena.

El Claro Arena, con capacidad para 20.249 espectadores, se presenta como un recinto de última generación. Cuenta con butacas individuales, pantallas de alta resolución y un diseño compacto pensado para potenciar la visibilidad. Además, fue concebido como un espacio multipropósito. Seis conciertos ya están agendados para el segundo semestre, en una apuesta por maximizar su rentabilidad.