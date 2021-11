Pellegrini: “Hicimos un partido completo, no nos marcaron ni siquiera cuando quedamos con 10”

El 3-0 sobre Elche fue revitalizador para Betis. Las derrotas consecutivas, dos por LaLiga y la otra en la Europa League, fueron una cachetada para el tranco ganador. Sin embargo, el técnico chileno Manuel Pellegrini no pierde la calma.

“El tema de las dudas no lo sé si alguien las tenía. Yo ya dije la semana pasada que nosotros no las teníamos, que en algún momento se pierde, pero incluso, hoy no hubiera pasado nada si perdíamos, hubiéramos seguido quintos. El equipo salió con la convicción de lo que trabajamos en estos quince días y de que podía salir a buscar los tres puntos y lo hicimos”, explicó el DT.

Sobre el partido en sí, El Ingeniero aseguró que “comenzamos el partido muy bien, con la agresividad que necesitábamos. Tuvimos la oportunidad de hacer tres goles y tener dos oportunidades más. Incluso cuando tuvimos uno menos estuvimos bien en defensa para que el Elche no tuviera oportunidades, así que creo que fue muy completo”.

Una de las situaciones que más lo dejó conforme fue el hecho de no recibir goles, sobre todo porque “no dimos posibilidad a Elche de marcar, ni siquiera cuando estuvimos con 10 hombres. Incluso, cuando quedamos con un jugador menos nunca perdimos la intensidad en el juego defensivo. Los partidos no terminan hasta que el juez da el silbato final y supimos mantener el resultado”.

“No hay rivalidad con Bravo”

Otro de los que habló tras el duelo en la Comunidad Valenciana fue el arquero Rui Silva, quien ayer asomó como titular, pero que en la mayoría de la temporada se ha visto en el banco por el cometido del capitán de la Roja.

“Este era un partido importante para mí, esto de jugar y no después no hacerlo en otro es complicado, sobre todo para conseguir confianza. El fútbol es así, tengo máximo respeto por las decisiones técnicas y con Claudio (Bravo) tenemos una excelente relación. El míster es quien elige cuál es el mejor en cada encuentro. Estoy muy contento por lo que estamos viviendo”, advirtió el portugués.

Consultado por este nuevo triunfo, el lusitano aseguró que “llevábamos una racha complicada, con tres partidos no muy buenos. Salimos desde el primer minuto por el triunfo. Hicimos una primera parte muy buen y después administramos el resultado. Fuimos muy sabios en eso, aprovechamos muy bien los errores del rival”.