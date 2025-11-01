Puerto Montt alberga la última fecha de destacado circuito de ciclismo urbano del país
El evento contará con la participación de ciclistas profesionales, tanto nacionales como internacionales.
Puerto Montt será este domingo 2 de noviembre la sede de la quinta y última fecha del circuito de ciclismo urbano conocido como “Criterium, la Vuelta Copec 2025”. La actividad reunirá a ciclistas profesionales nacionales e internacionales en un trazado ubicado en el entorno de la Plaza de Armas.
La jornada comenzará a las 08.30 horas con corridas familiares de 3 y 5 kilómetros. Posteriormente se desarrollará la competencia principal bajo el formato criterium, modalidad que se disputa en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros, donde los participantes completan carreras de aproximadamente 30 minutos a alta velocidad.
Se espera la presencia de residentes y visitantes interesados en presenciar la prueba. La organización informó que además se contemplan actividades complementarias, música y zonas de descanso.
Entre los participantes destacados figura el argentino Maximiliano Richeze, campeón panamericano de ruta en 2019 y ganador de etapas en competencias europeas.
