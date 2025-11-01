Puerto Montt alberga la última fecha de destacado circuito de ciclismo urbano del país.

Puerto Montt será este domingo 2 de noviembre la sede de la quinta y última fecha del circuito de ciclismo urbano conocido como “Criterium, la Vuelta Copec 2025”. La actividad reunirá a ciclistas profesionales nacionales e internacionales en un trazado ubicado en el entorno de la Plaza de Armas.

La jornada comenzará a las 08.30 horas con corridas familiares de 3 y 5 kilómetros. Posteriormente se desarrollará la competencia principal bajo el formato criterium, modalidad que se disputa en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros, donde los participantes completan carreras de aproximadamente 30 minutos a alta velocidad.

Se espera la presencia de residentes y visitantes interesados en presenciar la prueba. La organización informó que además se contemplan actividades complementarias, música y zonas de descanso.

Entre los participantes destacados figura el argentino Maximiliano Richeze, campeón panamericano de ruta en 2019 y ganador de etapas en competencias europeas.