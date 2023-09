Radiografía al subcampeón de Europa: lo que sigue y lo que cambia en el Inter que acogió de vuelta a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez redebutó con el Inter de Milán, luego de su regreso a Italia. Lo hizo en la Champions League, su torneo fetiche, ante la Real Sociedad. Tuvo poco más de 20 minutos en el campo. Dejó atrás su exitosa temporada 2022-2023 en el Olympique de Marsella, que hoy atraviesa un momento convulsionado a raíz del actuar de los barrabravas (se fue el técnico Marcelino), para retornar al Calcio, donde se hizo un nombre. El club lombardo le abrió las puertas nuevamente al tocopillano, de cara a la campaña 23-24 que presenta diversos y relevantes objetivos. Hasta ahora están invictos en cinco partidos: cuatro triunfos y un empate, con 14 goles a favor y dos en contra.

“Todos sabemos que el Inter es un equipo grande acá en Italia, finalista de Champions. En mi carrera, siempre lo digo, quiero ganar y estar en escuadras fuertes”, explicó el Niño Maravilla, al sellar su vínculo por un año. Más allá de la demora en la definición de su futuro, se mantiene en la élite, en vez de ceder a la tentación de los petrodólares de Arabia Saudita, por ejemplo. En Italia, Sánchez desea pelear por todo.

Los nerazzurri han retomado su peso en el Viejo Continente, con su condición de subcampeón de Europa. Un grande que estuvo lejos de la vanguardia pero que ahora es mirado de otra forma y que para la campaña que ha comenzado ha tenido un notorio cambio en su plantilla, más no en la estructura táctica que propone Simone Inzaghi. ¿Cómo es el Inter al que retornó Alexis?

El 10 de junio fue la final de la Liga de Campeones, la que perdieron con el Manchester City. Esa definición terminó siendo el último partido de una serie de futbolistas que formaban la base estable en la temporada anterior, partiendo por el arco. El camerunés André Onana fue vendido al Manchester United. Fue elegido por los Diablos Rojos para tomar el lugar de David De Gea. También se fue del club Samir Handanovic, experimentado golero quien llegó a ser el capitán. El nuevo 1 del Inter es el suizo Yann Sommer, proveniente del Bayern Múnich.

Una decena de nombres importantes dejaron la institución. Además del par de arqueros antes mencionados, partieron Marcelo Brozovic (al Al Nassr de Cristiano Ronaldo), Milan Skriniar (PSG), Edin Dzeko (Fenerbahce), Robin Gosens (Union Berlin), Roberto Gagliardini (Monza), Danilo D’Ambrosio (Monza), Joaquín Correa (Olympique de Marsella) y Romelu Lukaku (Roma). El caso del belga es particular, porque se fue mal del equipo. Incluso, el propio Lautaro Martínez evidenció públicamente su malestar.

Según los datos de Transfermarkt, el Inter ingresó 132,3 millones de euros (141,4 millones de dólares) en este mercado. Aquello no se traspasó a los gastos en jugadores. El balance del reciente mercado indica que los interistas invirtieron 64,3 millones de euros (US$ 68,7 millones), una cifra “austera” en comparación con otros clubes, como los de la Premier League. El fichaje más costoso fue el del francés Benjamin Pavard, campeón del mundo en 2018, por el que le pagaron al Bayern Múnich 30 millones de euros.

Alexis Sánchez no es el único que llegó como agente libre. Así también sucedió con el delantero francés Marcus Thuram (desde Borussia Mönchengladbach), el colombiano Juan Guillermo Cuadrado (ex Juventus) y el neerlandés Davy Klaassen (ex Ajax), este último en el cierre del libro de pases. A su vez, llegaron cedidos el brasileño Carlos Augusto (del Monza) y el ariete austriaco Marko Arnautovic (ex Bologna).

Simone Inzaghi, técnico del Inter. FOTO: REUTERS/Vincent West

El dibujo de Inzaghi

Desde que dirigía a la Lazio que Simone Inzaghi utiliza como esquema matriz el 3-5-2. Así lo ha hecho en el Inter: dos delanteros, un mediocampo nutrido y de buen pie, con laterales que hagan toda la banda. Para esta temporada, esto no cambia. En los amistosos y en los juegos oficiales ha usado ese dibujo.

En el arco, Sommer llegó a ser el titular. En la zaga, el trío Darmian-Acerbi-Bastoni se mantiene (jugaron ante el Milan), aunque también está el neerlandés Stefan de Vrij como alternativa.

Por las bandas, las cartas principales con Denzel Dumfries por la derecha y Federico Dimarco por la izquierda. Por el lado diestro, Pavard y Cuadrado compiten por el puesto con el neerlandés. En el medio, la partida de Marcelo Brozovic deja un puesto que ha sido cubierto por el armenio Mkhitaryan, armando el tridente con Barella y Calhanoglu. Lo que interesa en Chile, particularmente, es la delantera.

La pregunta es quién será el acompañante de Lautaro Martínez. Son tres alternativas para un lugar. Con el argentino siendo fijo, Alexis Sánchez tiene que pelear por el puesto con Thuram y Arnautovic. En el arranque oficial del curso, Inzaghi se ha inclinado por el galo, hijo del histórico Lilian Thuram. De 26 años (y 1,92), nacido en Parma, convirtió 13 goles en 30 partidos por la pasada Bundesliga, con la camiseta del Mönchengladbach. El fin de semana anotó un golazo en el Derby della Madonnina.

“La plantilla es larga y tenemos que aprovecharla. Necesito a todos los jugadores”, dijo tras debutar en la Champions, explicando la rotación que hizo en España, una medida que continuará, lo que le abre una ventana a Sánchez.

El goleador histórico de la Roja, que porta la dorsal 70, tal como en Francia, llegó a un equipo que conoce. Jugó 109 partidos y convirtió 20 goles en su primera estadía. El tiempo (y el entrenador) dirá cómo será la segunda parte de la historia.