Revolución en el tenis: Wimbledon anuncia el uso del VAR para la edición 2026

El tenis continúa con la introducción del uso de tecnología para agilizar y disminuir los errores de los encuentros. Wimbledon, en su edición de 2025, apostó por la revisión electrónica en vivo (ELC Live) y eliminó a los jueces de línea. El avance que es mejor conocido como “ojo de halcón” terminó con más de 147 años de tradición en el torneo inglés.

Hubo reacciones diferentes por parte de los tenistas del circuito masculino y femenino. Alexander Zverev (4°) mencionó que aprobaba su uso, pero que no tenían sentido algunos fallos milimétricos. Otros deportistas también han expresado dificultades, pero la tecnología se utiliza cada vez más en diferentes abiertos.

All England Lawn Tennis Club informó que la edición 2026 de la competición de Londres incorporará algo parecido al VAR del fútbol, lo que permitirá a los jugadores desafiar algunas decisiones del juez de silla. Este tipo de técnicas ya se emplean en el Abierto de Estados Unidos y el de Australia.

El VAR desembarca en Wimbledon

El Grand Slam sobre hierba se disputará entre el 29 de junio y 12 de julio de este año. La nueva revolución que impulsa el torneo profundiza los cambios hechos en 2025, sin embargo, solo funcionará en las seis canchas principales: court central y los 1, 2, 3, 12 y 18.

Jannik Sinner es el campeón defensor del torneo. Foto: @Wimbledon (X):

Los participantes podrán apelar en situaciones de piques dobles, toques accidentales de la red o el tenista antes de cruzar al lado contrario y para invasiones de campo o interferencias. La principal diferencia con el “ojo de halcón” es que este nuevo sistema pretende resolver jugadas de alta complejidad y no tiene límite de uso por partido.

Para mejorar la claridad de las decisiones, también se agregarán indicadores visuales en todos los marcadores electrónicos, el cual mostrará “fuera” o “falta” según la situación.

La próxima edición de Wimbledon contará con este sistema de revisión de video con el fin de aportar a la justicia deportiva y para corregir posibles errores del juez del enfrentamiento. Jannik Sinner fue el ganador en 2025 y visitará Inglaterra para defender su título.