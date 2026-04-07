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    ¿Se acaba la maldición? Aaron Ramsey anuncia su retiro como futbolista profesional

    El volante seleccionado galés y exjugador del Arsenal informó su decisión de poner fin a la actividad competitiva.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Aaron Ramsey rtuvo su última experiencia en clubes de la mano de Pumas. Foto: @PumasMX (X).

    Aaron Ramsey ha anunciado este martes el fin de su carrera como futbolista profesional. El galés de 35 años pone fin a una carrera que lo llevó a equipos de primer nivel del fútbol europeo y que estuvo marcada por una particular “maldición” que lo acompañó en su trayectoria.

    El anuncio lo dio a conocer a través de una publicación en Instagram. “Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. ¡No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores! ¡Con los que he jugado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras!”, indica el mensaje.

    “A la Muralla Roja. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch”, continuó.

    En segundo lugar, gracias a todos los clubes para los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mi tía y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible”, cerró Ramsey.

    Durante su carrera, el ahora exfutbolista estuvo presente por una década en el Arsenal, logrando tres copas FA y una Community Shield en 369 partidos disputados.

    Luego sumó títulos junto a la Juventus: un Scudetto, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Su última etapa fue en México de la mano de Pumas, club del que se alejó tras finalizar el contrato.

    Junto a los felinos disputó apenas 6 partidos y anotó un tanto. Al margen de liderar durante años a la selección galesa, Ramsey militó en Cardiff City (tres ciclos, siempre en la segunda división), Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza de Francia.

    Su último partido oficial lo disputó en septiembre de 2025 en la derrota por 4-1 contra América.

    Cargando una maldición

    Uno de los hechos extrafutbolísticos que marcó su carrera fue la llamada “maldición” de Ramsey, la cual se originó en 2011, cuando tras anotar un gol contra el Manchester United, Murió Osama bin Laden al día siguiente.

    Más adelante se vivieron otros hechos similares que ocurrían en los días posteriores a que el galés anotara. En este parámetro destacan los decesos de Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker y David Bowie, lo hechos que fueron alimentando cada vez más el mito.

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    Más sobre:FútbolAaron RamseyGalesArsenal

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