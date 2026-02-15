Se aferra al cupo de Lucky Loser: Tomás Barrios cae en la qualy, pero aguarda por una chance en el ATP de Río de Janeiro

No fue el mejor fin de semana para los tenistas chilenos en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro. Este sábado, Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) acumuló siete meses sin ganar un partido en el circuito tras caer por parciales de 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3 ante el portugués Jaime Faria (149°). Este domingo, en tanto, Tomás Barrios (114°) se le unió al despedirse de la ronda clasificatoria tras ceder por 6-3 y 6-4 contra el croata Dino Prizmic (122°).

El chillanejo no pudo refrendar el nivel que venía exhibiendo en territorio carioca, pues el día previo había ganado con jerarquía al local Pedro Boscardin Dias (253°), por un marcador de 6-4 y 7-5. En esta oportunidad, el deportista criollo no logró hacer pie frente a su par europeo y fue ampliamente superado en todas las estadísticas del compromiso: puntos a partir del servicio, break points y winners.

De esta manera, la raqueta nacional desperdició la oportunidad de meterse en el cuadro principal de forma directa. Allí, ya esperan sus compatriotas Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garín (89°). El nacido en Canadá se presentará en Brasil luego de ser eliminado por Tomás Etcheverry (54°), en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires; mientras que Gago retornará a la actividad tras la breve pausa que se tomó tras el culminar la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia.

Sin embargo, no todo está perdido para Barrios. Y es que, a pesar de la derrota contra Prizmic, el chileno todavía se aferra a una chance de ingresar a la competición brasileña. Esto se debe, principalmente, a la baja del serbio Laslo Djere (91°), quien asomaba como un fijo de la nómina de participantes.

El balcánico se restó del certamen y eso le abre la puerta a Tomi, quien, por su calidad de segundo sembrado entre los cuatro mejores perdedores, ingresará al sorteo como Lucky Loser.