SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Se robó todo el show”: el Mono Sánchez da la vuelta al mundo por atajar sin guantes en la Supercopa

    El arquero de Coquimbo Unido fue la figura en la definición por penales que le dio el trofeo de la Supercopa a los Piratas.

    Por 
    Diego Donoso
    Diego Sánchez festeja la obtención de la Supercopa. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido se quedó con la Supercopa tras vencer en la tanda de penales a Universidad Católica. En el estadio Sausalito, el partido terminó igualado sin goles. El campeón se definió desde los 12 pasos. Los Piratas fueron más efectivos desde la instancia al imponerse por 8-7.

    Quien se robó la atención fue Diego Sánchez. El arquero fue la figura de los penales al atajar dos y anotar el suyo, lo que le terminó dando el título a los aurinegros. Sin embargo, lo más llamativo fue que enfrentó la definición de la Supercopa sin guantes.

    ¿Por qué lo hizo el Mono? El portero de Coquimbo reveló que se basó en el arquero portugués Ricardo, el que realizó lo mismo en la Eurocopa de 2004 ante Inglaterra y también triunfó. “No estudié nada, es solo experiencia, manejar el momento y las emociones. No hay nada estudiado, la experiencia te da el conocimiento“, declaró después del triunfo a TNT Sports.

    Mono Sánchez da la vuelta al mundo por los penales ante la UC

    Lo inusual de la decisión se viralizó a través de redes sociales y dio la vuelta al mundo. El medio argentino Olé, por ejemplo, destacó la actuación del exUnión Española. "Se robó todo el show“, publicó.

    Increíble locura del arquero de Coquimbo (...). Diego Sánchez robó todas las miradas. Sin guantes, tapó dos penales y anotó. Esto no se ve desde 2004″, redactó El Trece, canal de noticias paraguayo, en sus redes sociales. En México, la Octava Sports etiquetó a Sánchez como “un fenómeno” por su actuación.

    En Brasil, la cuenta DataFut, compartió la noticia y también añadió una imagen mostrando sorpresa por el tamaño del trofeo de la Supercopa obtenida por el conjunto pirata.

    La curiosa actuación del portero aurinegro llegó hasta Europa, donde el periodista polaco Adam Zmudziński, divulgó la hazaña a través de sus cuentas en internet. La publicación muestra que las locuras del arquero chileno llaman la atención en diferentes lados del planeta.

    Más sobre:Coquimbo UnidoUCSupercopaMono SánchezPenalesRedes sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Lo más leído

    1.
    No podrán entrar al Estadio Nacional ante Audax: ANFP castiga a más de 3.000 hinchas de la U por incidentes ante Coquimbo

    No podrán entrar al Estadio Nacional ante Audax: ANFP castiga a más de 3.000 hinchas de la U por incidentes ante Coquimbo

    2.
    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    3.
    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    4.
    ¿Se puede atajar sin guantes? Qué dice el reglamento sobre la particular decisión del Mono Sánchez en la Supercopa

    ¿Se puede atajar sin guantes? Qué dice el reglamento sobre la particular decisión del Mono Sánchez en la Supercopa

    5.
    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo
    Chile

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan
    Negocios

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central
    El Deportivo

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    “Todavía nos está faltando intensidad”: la crítica de Daniel Garnero tras el revés de la UC ante Coquimbo Unido

    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión
    Cultura y entretención

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón
    Mundo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur