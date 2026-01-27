“Se robó todo el show”: el Mono Sánchez da la vuelta al mundo por atajar sin guantes en la Supercopa

Coquimbo Unido se quedó con la Supercopa tras vencer en la tanda de penales a Universidad Católica. En el estadio Sausalito, el partido terminó igualado sin goles. El campeón se definió desde los 12 pasos. Los Piratas fueron más efectivos desde la instancia al imponerse por 8-7.

Quien se robó la atención fue Diego Sánchez. El arquero fue la figura de los penales al atajar dos y anotar el suyo, lo que le terminó dando el título a los aurinegros. Sin embargo, lo más llamativo fue que enfrentó la definición de la Supercopa sin guantes.

¿Por qué lo hizo el Mono? El portero de Coquimbo reveló que se basó en el arquero portugués Ricardo, el que realizó lo mismo en la Eurocopa de 2004 ante Inglaterra y también triunfó. “No estudié nada, es solo experiencia, manejar el momento y las emociones. No hay nada estudiado, la experiencia te da el conocimiento“, declaró después del triunfo a TNT Sports.

Mono Sánchez da la vuelta al mundo por los penales ante la UC

Lo inusual de la decisión se viralizó a través de redes sociales y dio la vuelta al mundo. El medio argentino Olé, por ejemplo, destacó la actuación del exUnión Española. "Se robó todo el show“, publicó.

🤯🧤 INCREÍBLE LOCURA DEL ARQUERO DE COQUIMBO PARA SER CAMPEÓN 🏆🇨🇱



🥅 Luego de que no se pudieran sacar diferencias en tiempo reglamentario, la definición entre Los Piratas y la U. Católica por la Supercopa de Chile se fue a los penales. Y ahí, Diego Sánchez, el Mono, se robó… pic.twitter.com/1JY4s2TbOR — Diario Olé (@DiarioOle) January 26, 2026

“Increíble locura del arquero de Coquimbo (...). Diego Sánchez robó todas las miradas. Sin guantes, tapó dos penales y anotó. Esto no se ve desde 2004″, redactó El Trece, canal de noticias paraguayo, en sus redes sociales. En México, la Octava Sports etiquetó a Sánchez como “un fenómeno” por su actuación.

En Brasil, la cuenta DataFut, compartió la noticia y también añadió una imagen mostrando sorpresa por el tamaño del trofeo de la Supercopa obtenida por el conjunto pirata.

La curiosa actuación del portero aurinegro llegó hasta Europa, donde el periodista polaco Adam Zmudziński, divulgó la hazaña a través de sus cuentas en internet. La publicación muestra que las locuras del arquero chileno llaman la atención en diferentes lados del planeta.