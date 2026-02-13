Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador chileno Sebastián Endrestad completó este viernes su tercera participación en la prueba de los 10 kilómetros de esquí de fondo estilo clásico en los Juegos Olimpicos de Invierno Milano-Cortina. Esta competencia marca su penúltima actuación.

En la prueba realizada en el Tesero Cross-Country Skiing Stadium, el fondista nacional concluyó en el puesto 92° de 113 competidores y registró un tiempo de 26 minutos con 21 segundos.

El evento tuvo como ganador al noruego Johanes Klaebo, quien se colgó al pecho este viernes su octavo oro olímpico, el tercero de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d’Ampezzo y se consolida como uno de los principales favoritos en esquí de fondo. Klaebo detuvo el reloj en 20:36:2, sacando una diferencia de casi 6 minutos respecto del chileno. El segundo lugar se quedó para el francés Mathis Desloges y con otro puesto en podio, Noruega también se quedó con el bronce, gracias a Martin Nyenget.

El registro de Sebastián Endrestad

El martes pasado, el esquiador completó el sprint del cross country de esquí de fondo, donde se enfrentó a un circuito de 1,5 kilómetros y registró un tiempo de 3 minutos, 43 segundos y 31 centésimas. Un crono que lo posicionó en el lugar 86°, fuera de la fase clasificatoria hacia la final. Una etapa que no tuvo representación sudamericana.

Por el momento, el deportista nacional tendrá un breve período de recuperación antes de volver a competir en el programa olímpico. Su próxima participación está programada para el sábado 21 de febrero con los 50 kilómetros, una prueba que privilegia la resistencia, con una salida masiva y modalidad de intervalos.

El Team Chile no tendrá actividad competitiva hasta mañana sábado 14 de febrero con la actuación de Tomás Holscher. El joven deportista de 18 años que tendrá su debut en la cita olímpica en la prueba de Slalom Gigante a partir de las 6:00 horas.