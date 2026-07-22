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    Sin dos figuras de España: la llamativa propuesta de la FIFA para elegir a la oncena ideal del Mundial

    La entidad que rige al fútbol a nivel planetario pone a disposición de los fanáticos la plataforma para conformar la oncena ideal del torneo. Sin embargo, hay omisiones notables.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    España celebra el título del mundo.

    Termina el Mundial y es hora de balances y elecciones. España se queda con el título al superar a Argentina en la final y se llena de felicitaciones. El cuadro de Luis de la Fuente las merece de sobra: en la definición, fue ampliamente superior a la escuadra de Lionel Scaloni. Durante el torneo, había sido uno de los equipos que mejor juego había desplegado. Mantuvo la tónica en el encuentro crucial.

    La conformación del equipo ideal es uno de los ejercicios más esperados y, tal vez, uno de los más complejos. Siempre se corre el riesgo de dejar fuera a alguno (o algunos) de los jugadores que brillaron en algún certamen.

    Sin dos figuras de España: la llamativa propuesta de la FIFA para elegir a la oncena ideal del Mundial

    La FIFA le propone a los fanáticos una plataforma para elegir a los mejores. Para facilitarles la tarea, les entrega una lista de opciones para cada demarcación del terreno de juego. En ese plano se produce una llamativa omisión: en el sector defensivo, la propuesta no incluye a dos pilares de la defensa de España, que terminó levantando la Copa. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte fueron dos soportes para la escuadra ibérica. A pesar de su juventud (tiene 19 años), el defensor del Barcelona demostró la solvencia suficiente para transformarse en una pieza clave, al punto de que fue destacado como Mejor Jugador Joven del torneo. Llamativamente, ninguno forma parte de la propuesta que se les entregó a los aficionados.

    Entre los zagueros elegibles aparecen los argentinos Cuti Romero y Lisandro Martínez, el francés Dayot Upamecano, el neerlandés Virgil van Dij, el brasileño Gabriel Magalhaes, el portugués Nuno Mendes y los españoles Marc Cucurella y Pedro Porro.

    Pau Cubarsí, en la final ante Argentina (Foto: Getty Images) Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

    Los otros puestos

    La cartilla virtual está plagada de estrellas. En el arco, por ejemplo, hay que optar entre Vozinha, Emiliano Martínez, Unai Simón, Jordan Pickford y Eloy Room.

    En el mediocampo sobra talento. Aparecen figuras como Jude Bellingham, Michael Olise, Vinícius Júnior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modric e Ismail Saïbari. El campeón del mundo está representado por dos piezas fundamentales para su funcionamiento: Lamine Yamal y Rodri. El volante del Manchester City fue premiado con el Balón de Oro, que distingue al mejor jugador del torneo.

    El ataque es, igualmente, estelar. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Oyarzábal y Julián Quiñones postulan a las tres plazas disponibles para los atacantes.

    Más sobre:FIFAMundial 2026EspañaPau CubarsíAymeric LaporteLionel MessiHarry KaneFútbolFútbol Internacional

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