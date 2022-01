Tiane Endler sale lesionada en la eliminación del Lyon en la Copa de Francia

Era un partido especial para Christiane Endler. Defendiendo la camiseta del Olympique de Lyon, visitaba a su ex club, el París Saint-Germain, en su condición de la mejor arquera del mundo. Lamentablemente para la capitana de la Selección, la jornada no fue positiva no solo por una derrota, sino también porque debió ser reemplazada por una lesión.

Tiane fue titular en la derrota del Lyon por 3-0 con el PSG, en duelo de los octavos de final de la Copa de Francia. La ganadora del The Best debió ser sustituida en el minuto 44, luego de un fuerte choque con su ex compañera Marie-Antoinette Katoto. Luego de la salida de la chilena, el Lyon encajó tres anotaciones de las parisinas: Sandy Baltimore (49′), Kadidiatou Diani (76′) y la aludida Katoto (85′).

Endler y compañía se quedan sin un objetivo, pero mantienen otros dos. En la liga de Primera División son líderes con puntaje perfecto: 36 puntos en 12 partidos. Mientras que en la Champions League, tendrán su llave de cuartos de final frente a la Juventus.

Derrotas en España

En la Primera División femenina de España, también conocida como Liga Iberdrola, el Sevilla perdió por 3-1 en su visita al Real Madrid, por la fecha 19 del torneo. En el cuadro andaluz fue titular la seleccionada chilena Karen Araya. Jugó 62 minutos. Por su parte, su compatriota Javiera Toro comenzó en la banca e ingresó en los 63′. El cuadro sevillano está en el sexto puesto del torneo, con 27 puntos.

En otro duelo de la jornada, Francisca Lara ingresó en los 69′ en la derrota del Villarreal como local 4-1 con la Real Sociedad. El Submarino Amarillo es penúltimo en la liga, con 11 unidades.