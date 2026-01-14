SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    El defensor continuará siendo parte del plantel del conjunto cruzado para la temporada 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Tomás Asta-Buruaga continuará su carrera en Universidad Católica. Si bien el defensor incluso se había despedido del equipo a finales de diciembre, los diálogos entre la dirigencia y el jugado continuaron hasta este martes cuando fue confirmado para la temporada 2026.

    Un día después de aquello, el defensor ofreció una conferencia de prensa en la que valoró el apoyo del técnico de los cruzados, Daniel Garnero, para generar la continuidad en el club.

    “Terminaba el contrato el 31 de diciembre, pero siempre hablé con mi representante que la primera prioridad era aquí en Católica. Sabía que siempre están estas conversaciones hasta que se llegó a concretar, así que súper contento de estar de vuelta”, señaló de entrada el futbolista.

    El profe Garneo con la conferencia que dio empujó esta vuelta. Mis compañeros me recibieron de muy buena manera, ya pude entrenar con el grupo. Y ahora esperar qué es lo que espera de mí en lo futbolístico”, continuó.

    También indicó que ya conversó con el DT: “Me dijo lo que pretendía de mí este año. Donde me toque jugar siempre va a ser dándolo todo. El grupo es más importante, así que lo voy a dar todo cuando me toque estar”.

    También dio pistas de lo que será la competencia interna y las metas para la temporada que comenzará para los franjeados con la disputa de la Supercopa.

    Universidad Católica tiene que pelear siempre las cosas. No tenemos la obligación, pero la idea es ir por el título. Queremos salir campeones, nos estamos preparando para eso y queremos ir por todo”, indicó.

    “La competencia interna ha estado bien buena. Llegaron jugadores muy buenos técnicamente, también muy buenas personas. Eso hace que el grupo siga creciendo en lo futbolístico. Está bueno que haya esa competencia, porque así todos tenemos que mantener un nivel”, expuso.

    Agregó que “el preparador físico me dijo que está muy buena la pretemporada. Mis compañeros dieron todo de sí. Estamos afinando detalles para el partido contra Huachipato. El grupo se ve bien, se ve unido... Creo que va a ser un buen año para Católica”.

    “El martes tenemos que salir a ganar. Es nuestra primera copa. Después de mucho tiempo podemos levantar una copa y nos vamos a entregar por completo. Enfrentamos a un rival complejo como Huachipato. Estamos pensando en ganar ese partido y después veremos que pasa en la final”, remarcó.

    A su vez, confesó la alegría que tuvo una vez que se confirmó su estadía en la UC. “Uno siempre está con incertidumbre, pero sabía que estaba en ese vaivén. Hubo conversaciones con otros clubes, pero nada concreto. Ya cuando me dieron la noticia fue una felicidad, una tranquilidad por mi familia”, cerró.

    El próximo desafío para Universidad Católica será contra Huachipato por las semifinales de la Supercopa. Este duelo está programado para el martes 20 de enero, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaLa UCTomás Asta-BuruagaCruzados

