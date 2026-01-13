SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    El defensor, que hace algunas semanas se había despedido de Universidad Católica a través de sus redes sociales, finalmente continuará ligado al elenco precordillerano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga y se suma a la pretemporada. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica resolvió la continuidad de Tomás Asta-Buruaga. El defensor, cuyo contrato había finalizado a fines de 2025 y que incluso se había despedido públicamente del club a través de sus redes sociales, llegó a un acuerdo para extender su vínculo y seguirá siendo parte del plantel cruzado en la temporada 2026.

    Las negociaciones se mantuvieron activas durante las últimas semanas, pese a que a comienzos de enero el jugador había informado su salida. Finalmente, las conversaciones entre la dirigencia y el entorno del futbolista llegaron a buen puerto, permitiendo que el zaguero continúe en San Carlos de Apoquindo. Este martes, Asta-Buruaga se suma a los entrenamientos bajo las órdenes de Daniel Garnero.

    Asta-Buruaga fue titular en la última parte de la temporada 2025. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    El tema había sido abordado previamente tanto por el cuerpo técnico como por la dirigencia del club. El propio Garnero se refirió a la situación del defensor en medio de la incertidumbre sobre su futuro. “Me enteré que se despidió y me enteré que nosotros queremos que se quede, así que ojalá que se quede”, señaló el entrenador en su primera rueda de prensa del año.

    En la misma línea, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, había reconocido que el caso seguía abierto, pese al término formal del contrato. “Terminó su contrato, pero no está cerrado ese tema. No hay nada definitivo. Mientras Tomás no consiga club y nosotros sigamos buscando, seguramente habrá una posibilidad”, explicó en ese momento.

    La situación generó confusión a comienzos de año, luego de que el propio Asta-Buruaga utilizara sus redes sociales para comunicar su salida del club. En una publicación realizada en enero, el defensor dio por cerrada su etapa en Universidad Católica, agradeciendo al club y a quienes formaron parte de su proceso. “Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, escribió en su cuenta de Instagram.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosTomás Asta-BuruagaDaniel Garnero

