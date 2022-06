Un recorrido por la Villa Panamericana de Santiago 2023

Es miércoles y un sol invernal ilumina las la futura Villa Panamericana de Santiago 2023, en un paño de 6,4 hectáreas en el Parque Cerrillos. Bajo el ruido de maquinarias, martillos y taladros, La Tercera acompaña en un recorrido por las obras a la Comisión de Atletas de Panam Sports, encabezada por la velocista guyanesa Aliann Pompey y que también conforman el judoca puertorriqueño Carlos Santiago, la remera salvadoreña Adriana Escobar y la velerista brasileña Isabel Swan, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Han pasado solo horas desde que el Presidente Gabriel Boric acusara en su cuenta pública que recibió con atrasos la infraestructura para el evento. Eso sí, el recinto habitacional es de los pocos que avanza según los plazos.

Como guía aparece el diseñador Pablo Valle, quien está acompañado de la arquitecta Margarita Troncoso y del arquitecto del Serviu, David Castillo. Ejerce de traductor el coordinador de la Comisión de Atletas, Pedro Aguirre. Cae la tarde y los visitantes se abren paso entre la tierra y se sorprenden positivamente al ver el estado de los trabajos. De acuerdo a las últimas cifras, el progreso de la obra gruesa varía entre un 40,3% y 52,5%. Mientras que el avance real bordea entre el 12,49% y el 18,4%. Las faenas están a cargo de dos constructoras (DLP y Mena y Ovalle), con un total de 1.000 trabajadores, y la inversión final público-privada bordea los US$ 100 millones.

“Soy una persona muy visual, así que algo de esto requiere imaginación. Creo que es muy bueno tener el plano y los gráficos de cómo se vería y si bien vemos el espacio vacío, me gusta mucho. Creo que tiene mucho potencial y resultará ser algo hermoso. Además, nos encanta especialmente que también tendrá una vida después de los Juegos”, dice Pompey, quien añade: “Esta es mi primera vez en un sitio de construcción, y para algo que es tan importante. Pero me alegro de que los otros miembros de la Comisión de Atletas y yo hayamos podido visitar y ver el trabajo en sus primeras etapas y hacer las preguntas y plantear cualquier tipo de problema que prevemos que tendrán los atletas en el futuro. Y no hay muchos. Creo que los organizadores y la gente que planeó la villa pensaron mucho en lo que experimentarían los atletas”.

La medallista olímpica Isabel Swan, observando las obras desde uno de los departamentos. Foto: Mario Téllez

Las 17 torres que componen el complejo tendrán entre seis y 17 pisos, y estarán repartidas en cuatro condominios, de tres a cinco edificios. El proyecto también contempla un Paseo Panamericano, de 9.500 m2 y acceso directo a la estación Cerrillos de la Línea 6 del Metro, cuyo costo se empina por los $ 3 mil millones. Esta etapa comenzará en julio próximo.

Algunos de los departamentos, que van de los 36 a 56 m2, cuentan con espacios y baños especialmente diseñados para los atletas en situación de discapacidad que participarán en los Juegos Parapanamericanos y también en las 1.355 familias que habitarán el proyecto. De ellas, un 25% será parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, mientras que el 75% restante vendrá de sectores medios, quienes también podrán gozar de áreas de servicios, juegos infantiles y locales comerciales.

Este giro dejó particularmente impresionada a Isabel Swan. “Pienso que va a ser una villa muy integrativa, hay espacios muy bonitos. Están haciendo un bellísimo trabajo porque siempre es muy importante el legado. Siento que estos departamentos van a cumplir un papel social muy importante”, sostiene. Y destaca: “Los deportistas van a quedar muy felices. Si bien las habitaciones no son muy grandes, hay áreas de integración muy cerca; hay una salida al metro, está cerca de la zona de entretenimiento, de lavandería. Esto ayuda a que los atletas no pierdan energía con las cosas de la villa, sino que todo lo contrario: que se sientan como si estuvieran en casa. Además, no hay mucho ruido, y eso es muy bueno”.

Entre los anfitriones destacan que incluso hay un sobrecumplimiento de los plazos en la ejecución de la villa, sin la necesidad de recurrir a turnos más amplios. De hecho, las faenas se extienden de lunes a viernes, entre las 8 y las 18 horas. La entrega está estipulada para septiembre de 2023.

El interior de uno de los departamentos de la Villa Panamericana. Foto: Mario Téllez.

En medio de los trabajos, los deportistas avanzan a sacarse una foto grupal y otra con unas esculturas gigantes que están en el ala oriente que colinda con la Avenida Departamental. Son las 17.40 y tras una hora y media de recorrido, los entumecidos visitantes corren a una camioneta de la organización para refugiarse de los escasos ocho grados que a esa hora se registraban en esa zona de la capital.

Las dudas por el Estadio Nacional

La alusión de Boric a los atrasos desató un duro cruce entre la actual subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, y su antecesor, Andrés Otero, por las responsabilidades en la demora de estas obras.

“Cuando asumió el gobierno del Presidente Boric, la situación de las obras de Santiago 2023 era la siguiente: al 11 de marzo el Parque Estadio Nacional tenía un 44% de avance físico y 33% de avance financiero, incumpliendo la fecha de entrega que era el 2 de marzo del 2022, por lo que existían solicitudes de aumento de plazo pendientes”, respondió la actual autoridad.

Por otro lado, Neven Ilic, presidente de Panam Sports, advierte la importancia de cumplir con los plazos, siendo la burocracia su mayor preocupación. “Los avances desde el punto de vista operativo están bien, el desafío es sacar licitaciones internacionales importantes de acá a 30 o 60 días. La Villa Panamericana es un proyecto precioso, está muy bien. Y respecto de las instalaciones deportivas, yo no usaría la palabra atrasos. Esperemos que las instituciones colaboren con los permisos. Lo importante es partir y no me cabe duda que vamos a llegar en tiempo y forma, con unos recintos espectaculares”, afirmó luego de las tres jornadas de trabajo de la Comisión de Coordinación de la entidad en Santiago, en un punto de prensa en el que solo no hubo representantes del Ministerio del Deporte.

“Ojalá exista la voluntad y el entendimiento de que es fundamental que Monumentos Nacionales y la Municipalidad de Ñuñoa pongan lo mejor de sí, porque el desafío es partir ya con las obras. Si partimos dentro de los próximos 60 días, no hay ninguna duda de que vamos a llegar bien”, profundizó después.

Neven Ilic, recorriendo el viernes las atrasadas obras del Estadio Nacional. Foto: Santiago 2023.

En esta línea, Gianna Cunazza, directora ejecutiva de Santiago 2023, se muestra tranquila: “Presidencia ha tomado cartas en el asunto, es un compromiso de Estado y se han tomado medidas concretas como establecer una mesa de trabajo semanal en Presidencia para acelerar lo que tiene que ver con permisos y procesos de licitación”.

En el Estadio Nacional hay varias obras que están en distintos procesos. Así, por ejemplo, en el caso del Centro de Entrenamiento del Hockey Césped, que se entregó por la administración anterior sin estar terminado, hace unos días una comisión de recepción provisoria realizó su evaluación y la empresa tiene un mes para levantar las observaciones correspondientes.

En tanto, el Centro Paralímpico y el de Deportes de Contacto debieron realizar ajustes de diseño, los que recibieron una respuesta favorable del Consejo de Monumentos y ya fueron aprobados en abril y mayo, y el Centro de Deportes Colectivos tramita su aprobación mientras está en licitación hace 20 días.

El Centro del Tenis y Deportes de Raquetas redujo sus plazos de construcción de 541 a 350 días y su licitación se encuentra en proceso de adjudicación. Por otra parte, la Pista Atlética Mario Recordón también sufrió el mismo ajuste de tiempo de ejecución. Sin embargo, debió efectuarse una relicitación, porque las empresas oferentes no cumplieron las formalidades de las bases.

Pero donde existe mayor preocupación es en el Centro Acuático. Debido a un cambio reglamentario en las distancias entre las piscinas, se trabaja en una adaptación que implica techar una de ellas. “Lo que es más importante para partir ya es la piscina y es el punto al que le vamos a dedicar más tiempo”, advirtió Ilic.

Este martes 7, faltarán solo 500 días para el inicio de los Juegos Panamericanos. Se prevén actividades conmemorativas. Sin embargo, el anuncio de los nuevos recintos que albergarán a algunas disciplinas se postergó para el 14 de junio.