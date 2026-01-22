SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Una ineficacia alarmante”: la reacción uruguaya a la insólita definición a penales entre Colo Colo y Peñarol

    Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el duelo válido por la Serie río de La Plata debió definirse desde los 12 pasos con 11 tiros errados.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FOCOUY/PHOTOSPORT

    Colo Colo y Peñarol fueron protagonistas de un insólito hecho. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido que los enfrentó por la Serie río de La Plata en Uruguay, el ganador debió definirse desde el punto penal.

    En esta instancia se vivió una insólita situación pues tras 18 lanzamientos, el marcador fue favorable para el Cacique por 4-3. Es decir, once de los tiros fueron errados o encontraron la resistencia de los porteros Gabriel Maureira en los albos o Washington Aguerre en el Manya.

    Por supuesto, las reacciones en Uruguay no se hicieron esperar. Ovación destacó que “pese a que Aguerre atajó cuatro, el Carbonero perdió por penales en el Centenario”.

    “Ante un marco de público espectacular en el Estadio Centenario, que lució con sus tribunas Olímpica y Amsterdam colmadas de hinchas de Peñarol, el equipo de Diego Aguirre no dio la talla adentro de la cancha y cayó tras una larga tanda de penales ante Colo Colo”, complementaron.

    El Observador, a su vez, tituló: “Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear”.

    “Peñarol jugó mal contra Colo Colo, empató agónicamente por intermedio de Facundo Batista y forzó los penales donde Washington Aguerre pisó fuerte en su retorno al club atajando cuatro remates, sin embargo, seis jugadores fallaron sus ejecuciones y el aurinegro perdió”, añadieron.

    También precisaron que “en Peñarol solo anotaron Eric Remedi, Andrés Madruga y Kevin Rodríguez. Pero llamó la atención lo mal que patearon Jesús Trindade, Matías González y Lucas Ferreira, elevando sus remates. El de Stiven Muhlethaler fue atajado mientras que los de Leonardo Fernández y Facundo Batista se estrellaron en los palos”.

    La Diaria, en tanto, expuso que “tras el 1-1 en los 90, el equipo chileno se quedó con una tanda de penales insólita en la que Washington Aguerre, que volvió y fue titular en Peñarol, tapó cuatro, pero no fue suficiente”.

    “La tanda de penales fue insólita. Peñarol erró los tres primeros —Fernández, Trindade y Muhletahler— y Aguerre tapó tres para mantener al equipo en la pelea. La tanda de cinco terminó 2-2, y así se mantuvo hasta que ambos equipos habían pateado ocho penales, con el arquero de Peñarol atajando otro a Cristián Zavala, que la quiso picar. Lucas Ferreira erró el noveno penal tirándolo por arriba y la serie quedó en manos de Colo Colo”, profundizaron.

    Las palabras de Fernando Ortiz

    El técnico de Colo Colo Fernando Ortiz también se mostró sorprendido por lo ocurrido durante la definición a penales. “No había visto nunca algo así ni en mi carrera como jugador ni como técnico. Pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay”, expresó tras el encuentro.

    “Realmente me gustó el equipo. El equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, también me gustó”, añadió sobre el funcionamiento del equipo.

