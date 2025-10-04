Valentina Toro consigue una histórica medalla de oro el Series A de Kuala Lumpur.

Valentina Toro volvió a poner el nombre de Chile en lo más alto del deporte internacional. La karateca nacional se consagró campeona del Series A de Kuala Lumpur, en Malasia, tras vencer en la final de la categoría femenina -55 kg a la japonesa Ai Ito por un ajustado 7-6.

El título representa un paso más en el ascendente recorrido de Toro y la consolida como una de las grandes figuras del karate mundial. Gracias a esta victoria, la chilena sumó 990 puntos que le permiten escalar hasta el tercer lugar del ranking planetario de la Federación Mundial de Karate (WKF). La atleta se proyecta como una de las principales cartas latinoamericanas rumbo al desafío más importante del año.

Ese objetivo tiene fecha y lugar: el Campeonato Mundial de El Cairo 2025, que se disputará entre el 27 y el 30 de noviembre, donde Toro buscará ratificar su gran momento con una actuación histórica.

La destacada actuación de Chile en Malasia no se limitó a Toro. En la rama masculina, Tomás Freire sumó una nueva alegría al obtener la medalla de bronce en la categoría -67 kg, tras derrotar al saudí Mohammed Alassiri por 5-1 en el combate por el podio. El chileno ratificó así su buen momento

Con los podios obtenidos por Toro y Freire, el Team Chile cerró una presentación sobresaliente en Kuala Lumpur, que refuerza las expectativas para los próximos desafíos. El doble logro confirma que el karate chileno atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Vuelve a su mejor versión

El retorno de Toro a los éxitos se da tras un primer semestre marcado por las frustraciones y los resultados adversos. Ahora volvió a encontrarse con su mejor versión. “Me iba llorando de todas las competencias”, admitió con honestidad a El Deportivo, hace algunas semanas.

“Yo no empecé en el karate por el dinero ni la fama, sino porque me gustaba y pasaba tiempo con mi papá. Ganarme a mí misma fue más grande que el oro”, confesaba. Esa liberación emocional le permite mirar con ambición los próximos desafíos, principalmente el Mundial de Egipto.

Toro asume que el éxito no siempre es lineal y que el karate, por su naturaleza estratégica, exige constante reinvención. “Cuando llegas al top, tus rivales te estudian y te leen. Ya no eres la desconocida. Es un juego mental permanente”, explicaba. Su objetivo es claro: completar el ciclo con el título mundial adulto, el único que falta en su vitrina.

La deportista también reflexiona sobre las dificultades de competir en Chile y la desigualdad de apoyo para disciplinas no olímpicas. “Ser deportista acá es una inversión enorme de tiempo y salud mental. A veces nos discriminan por no estar en los Juegos. Aun así, me siento privilegiada por el respaldo que tengo”, dijo.