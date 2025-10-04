SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Valentina Toro consigue una histórica medalla de oro el Series A de Kuala Lumpur

La karateca nacional llegará envalentonada a la disputa del Campeonato Mundial.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Valentina Toro consigue una histórica medalla de oro el Series A de Kuala Lumpur.

Valentina Toro volvió a poner el nombre de Chile en lo más alto del deporte internacional. La karateca nacional se consagró campeona del Series A de Kuala Lumpur, en Malasia, tras vencer en la final de la categoría femenina -55 kg a la japonesa Ai Ito por un ajustado 7-6.

El título representa un paso más en el ascendente recorrido de Toro y la consolida como una de las grandes figuras del karate mundial. Gracias a esta victoria, la chilena sumó 990 puntos que le permiten escalar hasta el tercer lugar del ranking planetario de la Federación Mundial de Karate (WKF). La atleta se proyecta como una de las principales cartas latinoamericanas rumbo al desafío más importante del año.

Ese objetivo tiene fecha y lugar: el Campeonato Mundial de El Cairo 2025, que se disputará entre el 27 y el 30 de noviembre, donde Toro buscará ratificar su gran momento con una actuación histórica.

La destacada actuación de Chile en Malasia no se limitó a Toro. En la rama masculina, Tomás Freire sumó una nueva alegría al obtener la medalla de bronce en la categoría -67 kg, tras derrotar al saudí Mohammed Alassiri por 5-1 en el combate por el podio. El chileno ratificó así su buen momento

Con los podios obtenidos por Toro y Freire, el Team Chile cerró una presentación sobresaliente en Kuala Lumpur, que refuerza las expectativas para los próximos desafíos. El doble logro confirma que el karate chileno atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Vuelve a su mejor versión

El retorno de Toro a los éxitos se da tras un primer semestre marcado por las frustraciones y los resultados adversos. Ahora volvió a encontrarse con su mejor versión. “Me iba llorando de todas las competencias”, admitió con honestidad a El Deportivo, hace algunas semanas.

“Yo no empecé en el karate por el dinero ni la fama, sino porque me gustaba y pasaba tiempo con mi papá. Ganarme a mí misma fue más grande que el oro”, confesaba. Esa liberación emocional le permite mirar con ambición los próximos desafíos, principalmente el Mundial de Egipto.

Toro asume que el éxito no siempre es lineal y que el karate, por su naturaleza estratégica, exige constante reinvención. “Cuando llegas al top, tus rivales te estudian y te leen. Ya no eres la desconocida. Es un juego mental permanente”, explicaba. Su objetivo es claro: completar el ciclo con el título mundial adulto, el único que falta en su vitrina.

La deportista también reflexiona sobre las dificultades de competir en Chile y la desigualdad de apoyo para disciplinas no olímpicas. “Ser deportista acá es una inversión enorme de tiempo y salud mental. A veces nos discriminan por no estar en los Juegos. Aun así, me siento privilegiada por el respaldo que tengo”, dijo.

Lee también:

Más sobre:KaratePolideportivoSeries AKuala LumpurValentina Toro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei cuestiona eliminación de la “glosa republicana” del Presupuesto: “No se opera de esa forma en democracia”

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

Dieta de expresidentes en Presupuesto 2026: Ejecutivo sostiene que “se cumple con el mandato constitucional”

“Es repudiable”: presidente del Colegio de Profesores por docente atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional

Tres jóvenes son sentenciados a régimen cerrado por el homicidio de un exfuncionario municipal en el Maule

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Matthei cuestiona eliminación de la “glosa republicana” del Presupuesto: “No se opera de esa forma en democracia”
Chile

Matthei cuestiona eliminación de la “glosa republicana” del Presupuesto: “No se opera de esa forma en democracia”

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”
El Deportivo

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League

El potente dardo de Zverev: “Los directores de los torneos quieren favorecer a Sinner y Alcaraz”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El colectivo Cleopatras vuelve a la vida en el Bellas Artes: “Nos enamoramos las unas de las otras”

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel
Mundo

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel

Israel deporta a 137 activistas de la flotilla de ayuda a Gaza

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia