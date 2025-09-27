Vuelve a la actividad tras un mes: Nicolás Jarry conoce a su rival para el Challenger de Villena

Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) está de vuelta. Luego de caer eliminado en la primera ronda del US Open y, tras ausentarse de la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo, el tenista chileno regresará a la actividad una vez que salte a la cancha en su debut por el Challenger 100 de Villena, en España.

El deportista nacional asoma en el certamen ibérico como el segundo cabeza de serie. Una posición favorable que le permitirá medirse contra un rival menor en el escalafón mundial: según determinó el sorteo, el capitalino se verá las caras contra el alemán Tom Gentzsch (286°).

Ante el germano, el Príncipe buscará superar la ronda inicial de un torneo por primera vez desde Wimbledon. Cabe remarcar que, tras su destacada participación en la Catedral, Jarry viene de perder en los estrenos del Abierto de Generali, el Masters 1000 de Cincinnati, el Winston-Salem Open y el mencionado Grand Slam en Nueva York.

Esta mala racha puede borrarse a contar de los próximos días. Si bien todavía no hay horario programado, el chileno se estrenará sí o sí este lunes 29 de septiembre, por la ronda de 32. En caso de avanzar, se enfrentará al ganador de la llave entre el belga Kimmer Coppejans y el búlgaro Dimitar Kuzmanov, 186° y 265° del mundo, de forma respectiva.

Villena Challenger 100 Main Draw Singles pic.twitter.com/VrNKsJZejA — Challenger Draws (@ChallengerDraws) September 27, 2025

Los chilenos se preparan

Además de Nicolás Jarry, otras raquetas nacionales también verán presencias durante los días venideros. Uno de ellos es Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP). El nacido en Canadá vivirá el desafío más importante en la gira por Asia: el Masters 1000 de Shanghái.

Pese a que llegó a la final del Challenger de Cantón y ganó el ATP 250 de Changdú —lo que le significó un ascenso notable en el circuito— Tabilo no pudo ingresar directamente al cuadro principal y deberá luchar desde la qualy.

Otros que jugarán son Cristian Garin (124°), Tomás Barrios (134°) y Matías Soto (280°). Los tres chilenos serán locales en el Challenger de Antofagasta, que todavía no define el cuadro definitivo.