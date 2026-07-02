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    Con ilustraciones y una obra clave de Georges Bizet: así serán los conciertos de Música UC para niñas y niños

    Se presentará una versión de cámara de Juegos de Niños, serie de 12 piezas con las cuales el compositor francés evocó lo que era el juego durante la infancia. Las inscripciones son gratuitas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con ilustraciones y una obra clave de Georges Bizet: así serán los conciertos de Música UC para niñas y niños Música UC

    La 4a Temporada de Música UC para Niños y Niñas incluirá dos conciertos en los que se presentará la serie de miniaturas Juegos de Niños de Georges Bizet, en espectáculos que contarán con ilustraciones originales del artista Pedro Naranjo y la narración del barítono Patricio Sabaté.

    Los shows interactivos son de carácter gratuito y se realizarán el sábado 4 de julio en el Teatro Centro de Extensión Oriente, ubicado en Jaime Guzmán 3300, Providencia.

    Con ilustraciones y una obra clave de Georges Bizet: así serán los conciertos de Música UC para niñas y niños Pedro Naranjo

    Felipe Ramos Taky será el encargado de dirigir a un ensamble de profesores, estudiantes y alumni de Música UC, en la versión de cámara desarrollada por Wolfgang Renz.

    Juegos de Niños es una de las obras más aclamadas del compositor francés fallecido en 1875.

    Se trata de una serie de 12 piezas con las cuales evocó lo que era el juego durante la infancia. Lo motivaba el hecho de saber que él mismo iba a ser padre, a los 33 años de edad.

    Con ilustraciones y una obra clave de Georges Bizet: así serán los conciertos de Música UC para niñas y niños Música UC

    Cuándo son los conciertos de Música UC para niñas y niños y cómo asistir

    Las funciones de Juego de Niños se desarrollarán el sábado 4 de julio a las 11:00 y las 13:00, respectivamente, en el Teatro Centro de Extensión Oriente.

    Las inscripciones son gratuitas. Puedes revisar los cupos disponibles e inscribirte haciendo clic en este enlace.

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