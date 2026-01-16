Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

Trekking nocturno guiado en Peñalolén

El diablo está en los detalles y bien lo sabemos en Santiago, una ciudad que se ve mejor desde arriba, lejos del tráfico y los edificios, con la distancia para confirmar que su principal belleza se la dan los cerros que la rodean y salpican. Imbatible es apreciarla al atardecer y desde un sendero alternativo como el del Parque Cantalao, con un trekking guiado que termina entre la naturaleza y sobre las luces.

Dirección

Parque Cantalao (Las Palmas 385, Peñalolén)

Horario

Sábado, desde las 19:00

Entrada

$4.500 en tur.com

Fiesta de la comida en Puerto Varas

Con el ozempic regresó también el culto a la delgadez y la penalización de las comilonas, instancias felices y libres donde solo importa probar, saborear y disfrutar. Pero en Puerto Varas ofrecerán esa oportunidad, hoy rara, de comer mucho, rico y sin culpas. En el Festín del Parque estarán los mejores foodtrucks y restoranes de la zona, con juegos infantiles, música en vivo y una competencia de quién come más completos.

Dirección

Parque Estación (Decher 355, Puerto Varas)

Horario

Sábado y domingo, de 12:30 a 22:30

Entrada

Desde $3 mil en portaldisc.com

La Quinta Normal hará erupción

Quizá porque vivimos rodeados de ellos, y hemos sufrido de su temperamento, los volcanes, a pesar de ese hermoso poder destructivo que retienen con capricho, no nos producen toda la fascinación que deberían. Para promover este ardiente gusto se organiza el Volcanofest, feria de divulgación científica sobre cráteres, lava y cenizas, con experiencias inmersivas, stands interactivos, charlas y erupciones a escala.

Dirección

Museo Nacional de Historia Natural (Parque Quinta Normal, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 17:00

Entrada

Gratuita

La sandía también merece su día

La hija más ilustre del verano, grande como la espera por su sabor, jugosa como los cuerpos a las cuatro de la tarde, paralizará el Barrio Italia con un homenaje más que correspondido. Paine pondrá los frutos y Providencia las calles para la primera Feria de la Sandía de esta última comuna, con degustaciones, artesanías y diversos productos derivados de esta rosada cucurbitácea, la reina estival por excelencia.

Dirección

Barrio Italia (Av. Italia, entre Caupolicán y Santa Isabel)

Horario

Sábado, de 11 a 21:00

Entrada

Gratuita

El último fenómeno del cine coreano

El director Park Chan-Wook, célebre por la sangre que derraman sus películas —en especial la popular Oldboy—, lo es también por la oscuridad de su humor y la acidez de su crítica social. Los tres ingredientes, balanceados en diferentes dosis, reaparecen en La única opción, donde un padre de familia cesante —interpretado por el actor de Los juegos del calamar— es capaz de todo por mantener el estatus de su familia.

Dirección

Sala K (Marín 320, Santiago)

Horario

Sábado, 17:15

Entrada

$3.200 en ticketplus.cl

Pop electrónico femenino y fiesta en M100

El pop alternativo chileno, después de su erupción la década pasada, vive momentos menos mediáticos pero igualmente creativos. El ejemplo lo dan Rubio, que pasó este año por el Tiny Desk y pronto comenzará su gira por EE.UU.; y el trío Chicarica, synthpop con voz femenina, que viene llegando de México y estará en Lollapalooza. Ambas, junto a la colombiana Ela Minus, liderarán el MFEST 26. Después, hay fiesta del dúo Aeróbica!

Dirección

Explanada M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Sábado, desde las 18:00

Entrada

$34.500 en ticketplus.cl

Una gala talquina en honor al carménère

Aunque de nombre francés, lleno de tildes apuntando hacia todos lados, el carménère es de las cepas más chilenas que hay. No por su origen, que es galo, sino porque tras casi un siglo sin producirse, extinta según algunos, un enólogo la identificó en Chile y desde entonces somos el país que más la produce. Rojizo y frutal, el Valle del Maule, donde mejor se da esta uva, lo festejará en una gala con los más distinguidos vinos.

Dirección

Centro Viña Río (Ruta K-55, km 7, Talca)

Horario

Sábado, de 20 a 2:00

Entrada

Desde $31 mil en valledelmaule.cl

Jazz fusión capitalino en el CA660

El jazz parece recuperar el vigor perdido tras décadas sumergido en nichos demasiado específicos o iteraciones inofensivas. Así lo demuestra la agenda de grandes teatros, cada vez más nutrida de shows jazzísticos. El colectivo Jazzantiago, un quinteto que también es academia, fusionadores del género con ritmos y sonidos latinos, desde el afroperuano hasta la cueca, más toques de rock y funk, estarán en el Teatro CA660.

Dirección

Fundación CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

Desde $13.600 mil en ticketplus.cl

Cuecazo del roto chileno en Yungay

Hace 137 años que cada 20 de enero, en la Plaza Yungay, se homenajea a un hombre anónimo, que pudo haber sido cientos o quizá miles, quien sin instrucción ni indumentaria militar fue a la guerra para pelear por Chile. Es el Día del Roto Chileno, bajo cuya estatua en el histórico barrio se celebrará durante toda la semana. El domingo, entre otros festejos, habrá un masivo cuecazo, organizado por el Club Matadero.

Dirección

Plaza Yungay (Santo Domingo esq. Libertad, Santiago)

Horario

Domingo, desde las 15:00

Entrada

Gratuita

Desfile y vértigo en Fantasilandia

Un parque de diversiones no lo es completamente hasta que organiza sus propios desfiles —o parades, como se dice ahora—, un momento donde la adrenalina baja y la atención pasa de los gritos en las montañas rusas a los personajes que felices marchan por los senderos. Todos los días del verano, a las 18:30, Fantasilandia detendrá por un rato el vértigo para un momento de tranquila fiesta, ideal para calmar los mareos.

Dirección

Fantasilandia (Beauchef 938, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Desde $10.990 en fantasilandia.cl