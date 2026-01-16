SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Ferias, estrenos y paseos nocturnos cordilleranos: la ciudad en verano está llena de actividades, solo hay que saber buscarlas. Nosotros las encontramos por ti.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Fantasilandia-2-ok.jpg

    Trekking nocturno guiado en Peñalolén

    El diablo está en los detalles y bien lo sabemos en Santiago, una ciudad que se ve mejor desde arriba, lejos del tráfico y los edificios, con la distancia para confirmar que su principal belleza se la dan los cerros que la rodean y salpican. Imbatible es apreciarla al atardecer y desde un sendero alternativo como el del Parque Cantalao, con un trekking guiado que termina entre la naturaleza y sobre las luces.

    Dirección

    Parque Cantalao (Las Palmas 385, Peñalolén)

    Horario

    Sábado, desde las 19:00

    Entrada

    $4.500 en tur.com

    Fiesta de la comida en Puerto Varas

    default

    Con el ozempic regresó también el culto a la delgadez y la penalización de las comilonas, instancias felices y libres donde solo importa probar, saborear y disfrutar. Pero en Puerto Varas ofrecerán esa oportunidad, hoy rara, de comer mucho, rico y sin culpas. En el Festín del Parque estarán los mejores foodtrucks y restoranes de la zona, con juegos infantiles, música en vivo y una competencia de quién come más completos.

    Dirección

    Parque Estación (Decher 355, Puerto Varas)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12:30 a 22:30

    Entrada

    Desde $3 mil en portaldisc.com

    La Quinta Normal hará erupción

    Quizá porque vivimos rodeados de ellos, y hemos sufrido de su temperamento, los volcanes, a pesar de ese hermoso poder destructivo que retienen con capricho, no nos producen toda la fascinación que deberían. Para promover este ardiente gusto se organiza el Volcanofest, feria de divulgación científica sobre cráteres, lava y cenizas, con experiencias inmersivas, stands interactivos, charlas y erupciones a escala.

    Dirección

    Museo Nacional de Historia Natural (Parque Quinta Normal, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 17:00

    Entrada

    Gratuita

    La sandía también merece su día

    La hija más ilustre del verano, grande como la espera por su sabor, jugosa como los cuerpos a las cuatro de la tarde, paralizará el Barrio Italia con un homenaje más que correspondido. Paine pondrá los frutos y Providencia las calles para la primera Feria de la Sandía de esta última comuna, con degustaciones, artesanías y diversos productos derivados de esta rosada cucurbitácea, la reina estival por excelencia.

    Dirección

    Barrio Italia (Av. Italia, entre Caupolicán y Santa Isabel)

    Horario

    Sábado, de 11 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    El último fenómeno del cine coreano

    El director Park Chan-Wook, célebre por la sangre que derraman sus películas —en especial la popular Oldboy—, lo es también por la oscuridad de su humor y la acidez de su crítica social. Los tres ingredientes, balanceados en diferentes dosis, reaparecen en La única opción, donde un padre de familia cesante —interpretado por el actor de Los juegos del calamar— es capaz de todo por mantener el estatus de su familia.

    Dirección

    Sala K (Marín 320, Santiago)

    Horario

    Sábado, 17:15

    Entrada

    $3.200 en ticketplus.cl

    Pop electrónico femenino y fiesta en M100

    El pop alternativo chileno, después de su erupción la década pasada, vive momentos menos mediáticos pero igualmente creativos. El ejemplo lo dan Rubio, que pasó este año por el Tiny Desk y pronto comenzará su gira por EE.UU.; y el trío Chicarica, synthpop con voz femenina, que viene llegando de México y estará en Lollapalooza. Ambas, junto a la colombiana Ela Minus, liderarán el MFEST 26. Después, hay fiesta del dúo Aeróbica!

    Dirección

    Explanada M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Sábado, desde las 18:00

    Entrada

    $34.500 en ticketplus.cl

    Una gala talquina en honor al carménère

    Aunque de nombre francés, lleno de tildes apuntando hacia todos lados, el carménère es de las cepas más chilenas que hay. No por su origen, que es galo, sino porque tras casi un siglo sin producirse, extinta según algunos, un enólogo la identificó en Chile y desde entonces somos el país que más la produce. Rojizo y frutal, el Valle del Maule, donde mejor se da esta uva, lo festejará en una gala con los más distinguidos vinos.

    Dirección

    Centro Viña Río (Ruta K-55, km 7, Talca)

    Horario

    Sábado, de 20 a 2:00

    Entrada

    Desde $31 mil en valledelmaule.cl

    Jazz fusión capitalino en el CA660

    El jazz parece recuperar el vigor perdido tras décadas sumergido en nichos demasiado específicos o iteraciones inofensivas. Así lo demuestra la agenda de grandes teatros, cada vez más nutrida de shows jazzísticos. El colectivo Jazzantiago, un quinteto que también es academia, fusionadores del género con ritmos y sonidos latinos, desde el afroperuano hasta la cueca, más toques de rock y funk, estarán en el Teatro CA660.

    Dirección

    Fundación CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 19:00

    Entrada

    Desde $13.600 mil en ticketplus.cl

    Cuecazo del roto chileno en Yungay

    Hace 137 años que cada 20 de enero, en la Plaza Yungay, se homenajea a un hombre anónimo, que pudo haber sido cientos o quizá miles, quien sin instrucción ni indumentaria militar fue a la guerra para pelear por Chile. Es el Día del Roto Chileno, bajo cuya estatua en el histórico barrio se celebrará durante toda la semana. El domingo, entre otros festejos, habrá un masivo cuecazo, organizado por el Club Matadero.

    Dirección

    Plaza Yungay (Santo Domingo esq. Libertad, Santiago)

    Horario

    Domingo, desde las 15:00

    Entrada

    Gratuita

    Desfile y vértigo en Fantasilandia

    Un parque de diversiones no lo es completamente hasta que organiza sus propios desfiles —o parades, como se dice ahora—, un momento donde la adrenalina baja y la atención pasa de los gritos en las montañas rusas a los personajes que felices marchan por los senderos. Todos los días del verano, a las 18:30, Fantasilandia detendrá por un rato el vértigo para un momento de tranquila fiesta, ideal para calmar los mareos.

    Dirección

    Fantasilandia (Beauchef 938, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Desde $10.990 en fantasilandia.cl

    Más sobre:Guía del ocioPanoramasPanoramas gratisSantiagoPuerto VarasTalcaVinosFestivalJazzConciertoMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Lo más leído

    1.
    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”
    Negocios

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Los movimientos del fondo soberano de Noruega en la bolsa chilena

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador
    El Deportivo

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Una ganga: Manchester City se lleva a Marc Guéhi, uno de los jugadores más codiciados de la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha